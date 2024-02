Tanie mieszkania mają zatrzymać młodych nauczycieli w Krakowie. Jest podobny pomysł dotyczący pielęgniarek i policjantów

- Brakuje ponad tysiąca etatów w szkołach. Nie znajdziemy nauczycieli, chyba, że podniesiemy im pensje. Można dać nauczycielom podwyżki. Ile muszą wynieść? Żeby nauczyciel został w Krakowie to nie wystarczy podwyżka zarobków o 30 procent, a o 50 albo nawet o 100 procent. Proponuję więc inne rozwiązanie, które pozwoli rozwiązać problem i będzie mniej kosztować. Budowa tanich mieszkań może przyciągnąć nauczycieli spoza Krakowa. Potrzeba na to około 10 mln zł rocznie - wylicza radny Łukasz Wantuch.

Pomysł jest taki, by niewielkie budynki z mieszkaniami dla nauczycieli powstawały przy szkołach, jeżeli znajdą się pod taką zabudowę wolne tereny. Szkoła wystąpi wtedy o budowę budynku z mieszkaniami. Mają to być kawalerki o powierzchni ok. 25 mkw. Radny Łukasz Wantuch wylicza, że mając grunt budowa jednego mkw będzie kosztować ok. 4,5-6 tys. zł. Przy założeniu najwyższej stawki (6 tys. zł za mkw) budowa jednego mieszkania to ok. 150 tys. zł.

Założenie jest takie, że początkujący nauczyciel wprowadza się do takiego mieszkania i przykładowo (szczegóły do ustalenia) przez trzy pierwsze lata płaci za wynajem symboliczną kwotę, a później każdego roku o 100 zł więcej.

Podczas dyskusji w ramach sesji Rady Miasta Krakowa radna Małgorzata Jantos (Nowoczesny Kraków) zwracała uwagę, że ok. 700 nauczycieli nie świadczy obecnie pracy. Radny Wantuch przekonywał jednak, że w szkołach pracują głównie nauczycielki, część z nich jest na urlopach wychowawczych po urodzeniu dzieci, ale do pracy wrócą.

Radny Łukasz Wantuch podczas sesji Rady Miasta Krakowa prezentował pomysł budowy tanich mieszkań dla nauczycieli.

Radny Adam Migdał (Przyjazny Kraków) skomentował, że wybudowane mieszkania do dyspozycji nauczycieli mogą być realnie za 4-5 lat. Poddał więc pomysł wynajmu mieszkania z dopłatą. Radny Łukasz Wantuch przekonuje jednak, że nie ma takiej możliwości, by gmina dopłacała do wynajmu mieszkań i tylko części nauczycielom. Przygotował też poprawkę, w której podkreślił, że podobne kroki, jak w przypadku budowy tanich domów dla nauczycieli, należy podjąć w przypadku pielęgniarek czy lekarzy. Ostatecznie wycofał tę poprawkę. Przyznaje jednak, że to temat na przyszłość, a podobnie może być np. jeżeli chodzi o mieszkania dla początkujących policjantów, jeżeli przy komendzie przy ul. Mogilskiej wygospodarowany zostałby teren pod inwestycję.