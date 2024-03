Poddasze szkolne zamieniane w sale lekcyjne. Zimowa przerwa w nauce pozwoliła na najbardziej uciążliwe prace remontowe

Remonty szkół w Krakowie w 2024 roku za ok. 37,5 mln zł. Są już pierwsze efekty

Kraków w 2024 roku planuje przeznaczyć na zadania remontowe w oświacie ok. 37,5 mln zł (w tym ok. 12,3 mln zł zgodnie z kompetencjami rad dzielnic). Będą to...