Reni Jusis celebruje dwudziestą rocznicę wydania płyty "Trans Misja". 12 listopada wystąpi w krakowskich Fortach Kleparz

Po dwudziestu latach Reni Jusis zaprasza wszystkich fanów do świętowania urodzin jednej ze swoich najważniejszych płyt – „Trans Misji” (wydanej nakładem wytwórni Pomaton EMI). Na jubileuszowej trasie “RE TRANS MISJA” będzie można usłyszeć utwory z kultowego albumu – “Kiedyś cię znajdę”, “It’s Not Enough” czy “Wynurzam się”. To długo wyczekiwany powrót artystki do elektronicznych i klubowych brzmień.

Album "Trans Misja" okazał się wielkim sukcesem komercyjnym, a jego progresywne wówczas brzmienie zrewolucjonizowało polski rynek muzyczny i mimo upływu czasu pozostaje nadal aktualne. Płyta zyskała status muzycznego bestsellera 2003 roku, a także jedną z najważniejszych pozycji w historii polskiej muzyki klubowej. "Trans Misja" zdobyła również Fryderyka w kategorii album roku dance/elektronika/muzyka klubowa. Ten album na stałe przeszedł do kanonu i stał się inspiracją dla kolejnego pokolenia twórców elektronicznego popu nad Wisłą.