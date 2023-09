Remont Bunkra Sztuki w Krakowie na finiszu. Miasto ogłosiło konkurs na dyrektora

Do końca listopada mają zakończyć się prace budowlane związane z przebudową Bunkra Sztuki, szybciej niż pierwotnie zapowiadano. To pierwszy remont budynku od ponad pół wieku.

Do 2 listopada mogą zgłaszać swoje kandydatury chętni do objęcia stanowiska dyrektora lub dyrektorki galerii Bunkier Sztuki. O tym, kto zastąpi Marię Annę Potocką dowiemy się w lutym przyszłego roku.

Powrót do wyremontowanej siedziby to niejedyna zmiana, jaka czeka Bunkier Sztuki. Wraz z końcem lutego mija kadencja Marii Anny Potockiej na stanowisku dyrektorki galerii, magistrat już ogłosił konkurs na to stanowisko. Kandydaci mogą się zgłaszać do 2 listopada. Konkurs, który wyłoni nowego dyrektora lub dyrektorkę instytucji, odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym komisja sprawdzi oferty pod względem formalnym. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, by zaprezentować przygotowaną wcześniej koncepcję rozwoju, finansowania i działalności galerii oraz znajomość języka angielskiego.