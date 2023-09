Recenzje nowości płytowych. Gotycki mrok The Damned. Jazzowa wirtuozeria Charlie Wattsa. Rockowe hymny Alice Coopera

The Damned „Darkadelic”, Mystic, 2023

Od czasu powstania w 1976 roku, The Damned jest jednym z najbardziej cenionych zespołów wywodzących się z brytyjskiej sceny punkowej. Ich debiutancki album zatytułowany „Damned Damned Damned” ukazał się 46 lat temu i jest dziś klasykiem gatunku. Ostatnią studyjną płytą brytyjskich pionierów punka była „Evil Spirits” z 2018 r., która znalazła się na siódmym miejscu najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku The Damned wydali koncertowy album „A Night of a Thousand Vampires”, który pokazuje, że mimo upływu lat, w muzykach jest mnóstwo rockowej energii.

Potwierdza to również nowa studyjna płyta The Damned. Można na niej usłyszeć ulubione przez publiczność „The Invisible Man”, „Beware of the Clown”, and „You’re Gonna Realise”, które zespół wykonywał podczas niedawnych koncertów w Europie. Nagrania z „Darkadelic” to jedne z najostrzejszych piosenek nagranych do tej pory przez Brytyjczyków. Zespół przekracza granice gatunków, a nowe utwory są przesiąknięte odniesieniami do klasycznych horrorów i swingującego klimatu Londynu lat 60. Do zespołu w składzie Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray i Monty Oxymoron na nowym albumie dołączył perkusista William Granville-Taylor.