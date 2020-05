Ranking miast przyjaznych kierowcom. Kraków na końcu

Portal Oponeo.pl przygotował swój doroczny ranking miast przyjaznych kierowcom. W stosunku do poprzedniego rankingu Kraków spadł w nim o dwa miejsca - z czwartego na szóste, czyli przedostatnie. Wpływ na to ma przede wszystkim podniesienie opłat w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz wydłużenie strefy do soboty. Kraków jest też miastem, gdzie jeździ się najwolniej.

Ranking Oponeo powstał w oparciu o dane z całego roku 2019. Ranking podzielono na dwie kategorie. W jednej oceniano miasta do 300 tys. mieszkańców, w drugiej powyżej tej liczby. Kraków znalazł się oczywiście w tej drugiej części, wraz z Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią, Szczecinem, Lublinem i Bydgoszczą.

Ranking polskich miast najbardziej przyjaznym kierowcom w 2020 roku brał pod uwagę dane pochodzące od urzędów miast, zarządów dróg oraz aplikacji Yanosik odnośnie ośmiu aspektów: parkowanie,

liczba kolizji,

ceny paliw,

prędkość jazdy,

koszt zmiany opon,

cena ubezpieczenia OC,

ekojazda,

carsharing (po raz pierwszy w rankingu). Miasta powyżej 300 tys. mieszkańców miały przyznawane noty w skali od 1 do 9 (miasta poniżej 300 tys. ludzi skala 1-10). Cena wymiany opon miała skalę 1-6 punktów, a carsharing został potraktowany jako bonus, za który można było otrzymać 1 dodatkowy punkt.

Lublin na czele, Kraków w ogonie Najlepszym miastem dla kierowców wg Oponeo jest Lublin, który zdobył 46 punktów. Na przeciwnym biegunie rankingu znalazły się dwie największe metropolie nad Wisłą – Kraków (32 pkt) i Warszawa (30 pkt). Jak wypadł Kraków? Szczegóły rankingu znajdują się na grafikach w GALERII.

Co do poszczególnych akcentów, to Kraków pozycję w rankingu (czwarte miejsce rok temu) stracił głównie przez najwyższe opłaty w SPP. Kraków, jako jedyne jak na razie duże miasto, bardzo szybko skorzystał z możliwości różnicowana stawek za postój w SPP i w zeszłym roku podniósł opłaty za parkowanie, najwięcej w ścisłym centrum - do 6 zł z godzinę.

Kraków jest też miastem, gdzie samochodami jeździ się najwolniej. "Aby ocenić poszczególne miasta, wykorzystaliśmy dane zebrane przez system Yanosik. Posłużyły do wyliczenia średniej prędkości pojazdów poruszających się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21. Przygotowaliśmy osobne wyniki dla centrów miast oraz dalszych części w ich granicach administracyjnych. Ten pierwszy wskaźnik świadczy o zakorkowaniu serca miasta, drugi o ogólnej jakości organizacji ruchu" - czytamy w raporcie Oponeo.

Jeśli chodzi o ścisłe centrum, to Kraków zajął ostanie miejsce ze średnią prędkością 24 km/. Najszybciej jeździ się w Gdańsku i Lublinie 31 km/h. Tu jednak uwaga. Centrum Krakowa wyznaczono jako obszar o promieniu 1,5 km z centralnym punktem na Rynku Głównym. Oznacza to, że badano ruch od Rynku do obszaru mniej więcej pomiędzy I, a II obwodnicą miasta. W granicach miasta, poza centrum, w Krakowie jeździmy ze średnią prędkością 37 km/h. Wolniej jest tylko we Wrocławiu - 36 km/h. Najszybciej "pomykamy" w Szczecinie - średnio 43 km/h. W Krakowie bezpiecznie na drogach i tanie OC W jakich aspektach Kraków jest w rankingu wysoko? Stolica Małopolski w rankingu Oponeo wypada jako dość bezpieczne miasto. Pod względem wypadków (liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) Kraków zajął czwarte miejsce ze współczynnikiem 9,3 wypadków na 1000 mieszkańców. Pierwsze miejsce zajął Wrocław - 7,2, a ostatnie Warszawa - 15,6.

Kraków jest także drugim miastem ze średnią najniższą składką za ubezpieczenie OC oraz trzecim miastem pod względem liczby pojazdów dostępnych w ramach carsharingu. Pełny ranking na stronie Opone.pl