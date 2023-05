Radni miejscy krytycznie o finansach Krakowa. "Po nas choćby potop". Urzędnicy sami przyznają: dziura budżetowa jest duża i rośnie Bartosz Dybała

Na koniec kwietnia zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (nie wliczając obligacji) wyniosło ponad 2,2 mld zł. Gmina będzie spłacać ten dług do 2043 r. Radni wskazują, że to co robi miasto, to błędne koło. Chodzi o to, że zaciąga kolejne kredyty i pożyczki, by spłacać poprzednie. Miasto planuje też emisję obligacji, wartych 600 mln zł. - Władze Krakowa hołdują zasadzie: po nas choćby potop! - mówią radni.