Punkowa legenda Henry Rollins wystąpi 13 lutego w krakowskim klubie Studio. Zamiast koncertu zaprezentuje mówiony stand up

Często nadużywane słowo “legenda” pasuje do Henry’ego Rollinsa jak ulał. Ikona punk rocka, były wokalista Black Flag czy Rollins Band przyjedzie do Polski ze swoim wyjątkowym programem. Podczas trasy “Good To See You 2023” opowie o wydarzeniach jakie miały miejsce w jego w życiu podczas pre-pandemicznego czasu od ostatniej trasy, a także w trakcie jeszcze dziwniejszych ostatnich kilku miesięcy. To był co najmniej interesujący okres i kryje się za nim wiele wspaniałych historii. Bilety dostępne są na stronach internetowych fource.pl, GoOut.pl, eBilet.pl oraz Eventim.pl.