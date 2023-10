Przyszli inżynierowie rozpoczęli nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej

- Politechnika Krakowska udowodniła podczas ewaluacji, że jest jedną z najbardziej znamienitych uczelni technicznych – mówił prof. Włodzimierz Bernacki w swoim wystąpieniu do społeczności PK. - Wasz zasób naukowy sprawia, że z łatwością pozyskujecie kandydatów na studiach i realizujecie to co najważniejsze dla misji uczelni, a to m.in. budowanie własnych kadr naukowych oraz kształtowanie polskich środowisk inżynierskich.