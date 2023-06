Przystanek premetra przy Karmelickiej czy Teatrze Bagatela? Ruszają konsultacje społeczne w sprawie kluczowej inwestycji dla Krakowa

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych jest podstawą do tego, by uzyskać dla inwestycji decyzję środowiskową. Zachęcamy mieszkańców dzielnic, przez które ma przebiegać pierwsza linia premetra do uczestnictwa w konsultacjach, zapoznania się z planowanym przebiegiem trasy, lokalizacją przystanków. Będzie można zgłosić swoje uwagi w zakresie zaproponowanych rozwiazań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących zieleni, hałasu czy tez oddziaływania na okoliczne budynki - informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

W przypadku pierwszego etapu premetra (podziemna komunikacja z wykorzystaniem tramwajów) chodzi o odcinek pomiędzy domem handlowym Wanda a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 to tunel pod Śródmieściem i 1,4 wiadukt. Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.