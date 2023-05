Przegląd prasy z tygodnia 7.05.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Nowa Huta to nie tylko Plac Centralny, czy aleja Róż - miejsca dobre na spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie czy byliście w tych zakątkach.

W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

W długi majowy weekend mieszkańcy i przyjezdni tłumnie odwiedzali krakowskie kąpieliska i parki. Niektórzy, chociaż już bardzo nielicznie dotarli również na Bagry Ludwinowskie, które są położone między ulicami Rozdroże, Komandosów i rzeką Wilgą. Dzisiaj patrząc na to miejsce ciężko sobie wyobrazić, że w latach 60. służyło krakowianom jako kąpielisko. Dzisiaj Bagry Ludwinowskie to opuszczony i zapomniany teren. W ubiegłych latach były próby uporządkowania tego miejsca, odmulanie stawu, a nawet obietnice o nasadzeniu trawy. Zobaczcie jak to miejsce wygląda teraz.

Mamy już arkusz CKE! Z jakimi tematami musieli zmierzyć się uczniowie podczas matury z j. polskiego? Opinie maturzystów co do trudności matury z j. polskiego są podzielone. Jedni twierdzą, że była bardzo prosta, inni, że trudna. - Było to banalnie proste. Generalnie były zadania, w których trzeba się było rozpisać naprawdę dużo, a w innych tylko trzeba było coś zaznaczyć - a za każde był jeden punkt. Czasami nie odwzorowywało to ilości włożonego w odpowiedź wysiłku i wiedzy - kwituje Alicja z I LO w Krakowie. U nas znajdziecie arkusz z zadaniami zarówno z formuły 2015 jak i 2023.

Policja apeluje do świadków, którzy zbierali rozsypane pieniądze na ulicy Grota Roweckiego o ich zwrot. Komisariat Policji V w Krakowie prowadzi postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy, do którego doszło 5 maja br. w godz. 8.30-8.45 na krakowskim Ruczaju.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu!

Zabłocie jest dzielnicą Krakowa, która jest coraz bardziej zabudowywana. Oprócz nowych bloków powstaje tam również szereg restauracji czy barów. Dodatkowo funkcjonuje tu prywatna uczelnia, powstał też wielki akademik. To wszystko powoduje, że ruch uliczny jest coraz większy, a miejsc parkingowych adekwatnie nie przybywa. Gdy budowa parkingu wielopoziomowego nie doszła do skutku, miasto zdecydowało się powiększyć strefę płatnego parkowania, co trochę polepszyło sytuację. Jednak niedaleko Mostu Kotlarskiego, bulwarów wiślanych, przy samej uczelni znajduję się zawsze zapełniony parking, za który nie trzeba wnosić opłat. Do kogo należy? Kto się nim zajmuje? Czy są jakieś plany dla tego miejsca? Zapytaliśmy...

W Krakowie dzieje się! I to nieźle! Wraz z kolejnym majowym weekendem, do Krakowa zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Zapowiada się naprawdę intensywnie! Sami zobaczcie!

Pod koniec kwietnia oddano do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, dzięki któremu kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z trasy o długości 230 km pomiędzy Warszawą, Radomiem i Kielcami, aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Na to, by dwupasmówką przejechać z Krakowa do stolicy trzeba jeszcze trochę poczekać. Trwają prace na trzech odcinkach między Krakowem a województwem świętokrzyskim. Ostatni z nich ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.

Wykonawca nowej linii tramwajowego z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej uwija się, by jeszcze w maju otworzyć do ruchu tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej. Tak zapewniają urzędnicy. Faktycznie, po majówkowej ciszy na placu budowy znów zaroiło się tam od robotników i sprzętu. Trwają prace wykończeniowe.