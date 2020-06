Przegląd prasy z maja 2020 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Jedni go kochają, inni nienawidzą [GALERIA] [1.06.2020] ”?

Przegląd maja 2020 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Jedni go kochają, inni nienawidzą [GALERIA] [1.06.2020] Jarosław Kaczyński to polityk, który nikomu nie pozostaje obojętny. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Jedno jest pewne - sama jego osoba budzi ogromne emocje w społeczeństwie. Niektórzy internauci szukają ujścia tych emocji w memach. I wychodzi im to całkiem nieźle. Sami zresztą zobaczcie! Wybraliśmy dla was te absolutnie najlepsze! 📢 Kraków. Targ Pietruszkowy przeżył pandemię. CENY 30.05 Targ Pietruszkowy w Krakowie słynie z ekologicznych produktów. Zlokalizowany pod 'Koroną" przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie plac w ciągu kilku lat istnienia dochował się stałych klientów, których nie przegoniła nawet pandemia!

📢 Kraków. Kolejny wielki hotel wyrasta w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń [ZDJĘCIA] To już kolejna ogromna inwestycja tuż obok krakowskich Błoń. Nieopodal stadionu Wisły powstaje 6-piętrowy hotel. Jak zapowiadał przed rokiem inwestor, w środku będą 263 pokoje, ponadto basen, pomieszczenia fitness, restauracja, sale konferencyjne. Prasówka maj Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? 10 pomysłów: Kraków i okolice Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? Jeśli czasem zadajecie sobie to pytanie, to może przydatne okażą się nasze propozycje. Mieliśmy wskazać 10 spacerowych tras w Krakowie i okolicach, ale jak się wczytacie - przekonacie się, że jest ich więcej, bo do tematu podchodziliśmy wielowariantowo.

📢 Wszystko na swoim miejscu. Wróciły kiełbaski z nyski! [ZDJĘCIA] Wróciła współczesna legenda i jeden z najlepszych smaków ulicznej gastronomii Krakowa. Gdy gospodarka kolejnymi etapami się odmraża - odmroziły się i słynne kiełbaski z nyski. Znów można je kupić w stałym miejscu, obok Hali Targowej. 📢 Premier Mateusz Morawiecki pod ostrzałem internautów. Udowadnia, że są równi i równiejsi? [MEMY] [29.05.] Premier Mateusz Morawiecki znowu podpadł internautom. Tym razem wraz ze swoimi współpracownikami wybrał się do restauracji, w której, nie zważając na obostrzenia delektował się kawką i ciepłym posiłkiem. "Nie przestrzega zasad, które sam uchwalił!" - uważa wielu. Zdjęcia zamieszczone przez premiera na Twitterze wywołały prawdziwą burzę. Od tego momentu już niewiele było potrzeba, aby internauci zabrali się za robienie memów. Zebraliśmy dla was te najlepsze!

📢 Od lipca większa strefa płatnego parkowania. To decyzja z 2019 roku Od lipca krakowska strefa płatnego parkowania poszerzy się o nowe obszary. Dla tych, którym wydaje się to zaskoczeniem, przypominamy, że taką decyzję radni podjęli w lipcu zeszłego roku, ale część poszerzenia została wtedy odłożona w czasie. Teraz ten czas właśnie nastał. 📢 Gdzie w góry z dziećmi? 10 pomysłów na szybki wypad z Krakowa [TRASY, SZLAKI, ZDJĘCIA] Gdzie w góry w dziećmi? Podsuwamy 10 pomysłów na taki szybki wypad z Krakowa. Szybki, czyli maksymalnie zajmujący dzień, w kilku przypadkach raptem kilkugodzinny. Są tu Gorce, Beskidy, ale także Tatry - w wariancie zdecydowanie osiągalnym dla małych turystów. 📢 Kraków. Kierowcy grożą blokadą dróg. Urzędnicy przekonują, że gdyby nie wprowadzane zmiany, to doszłoby do paraliżu komunikacyjnego Ogromne emocje wśród mieszkańców wywołała debata poświęcona komunikacyjnej rewolucji wprowadzanej przez urzędników na krakowskich ulicach. Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, przekonywał, że gdyby miasto nie zrobiło więcej miejsca dla rowerzystów i pieszych to miastu groziłby komunikacyjny paraliż. Mieszkańcy są oburzeni, że zmiany są wprowadzane bez wcześniejszych konsultacji społecznych i wydawane są na to publiczne pieniądze. Urzędnicy tłumaczą, że musieli działać szybko, bowiem takie postępowanie wymogła sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

📢 Pięć kilometrów od Rynku, czyli krakowski azyl prezydenta Andrzeja Dudy [29.05.] Zaciszne miejsce na Prądniku Białym, kilka kilometrów od Rynku Głównego. Prezydent Andrzej Duda i jego żona kupili w Krakowie ok. 150-metrowy apartament. Stare mieszkanie w szarym, czteropiętrowym bloku, zostawili córce. Z nowego, luksusowego mieszkania będą mieć do niej nie więcej niż 10 minut spacerem. Poznajcie okolicę, gdzie para prezydencka spędzi emeryturę. 📢 Kraków. Otwarcie nowego Lidla. Kolejki ustawiały się od świtu [ZDJĘCIA] W czwartek rano (28 maja), Lidl otworzy swój nowy obiekt w Krakowie, na terenie Osiedla Centrum E11. To już 20 obiekt tej firmy w stolicy Małopolski. Sklep popularnej sieci marketów zaczął działać o godzinie 6 z uwzględnieniem środków ochrony i bezpieczeństwa stosowanych we wszystkich sklepach sieci. Już przed otwarciem przed wejściem ustawiła się kolejka klientów. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze zakupy w nowootwartym Lidlu. Zapraszamy do galerii.

📢 Faszyn from Kraków, czyli prawdziwe modowe hity prosto z krakowskich ulic. Musisz to zobaczyć! [GALERIA] Na ulicach Krakowa często pojawiają się modowe "hity" i "perełki". Niektórzy ludzie naprawdę mają fantazję! Przejdźcie do naszej galerii i sami zobaczcie. 📢 Są już czereśnie. Jest bób! Ale... ceny powalają! Zdjęcia ze spaceru po targowisku Mamy połowę maja. Fakt, truskawki, które kosztowały pod 30 zł, teraz już "spadają" poniżej 20 zł. Tymczasem takie sezonowe frykasy jak czereśnie, bób, świeża fasolka szparagowa, czy pomidory... to towar luksusowy. Jest, ale na targu możemy poczuć się jak swego czasu w Peweksie, z niewystarczającą sumą dolarów. Zobaczcie ceny na krakowskich targowiskach.

📢 Ślub kościelny na nowych zasadach. Jak będzie wyglądał? 8 ważnych zmian Od 1 czerwca 2020 roku wchodzi nowe przepisy dotyczące ślubu kościelnego. Wprowadzono szereg zmian, które mają zapewnić trwałość małżeństwa i zmniejszenie liczby wniosków o unieważnienie. Zobaczcie, co się zmienia.

📢 Najlepsze salony fryzjerskie w Krakowie według opinii w Google [RANKING INTERNAUTÓW] Oto najlepsze salony fryzjerskie w Krakowie według opinii z Google. Pod uwagę wzięliśmy tylko te, którym wystawiono minimum 50 opinii i mają co najmniej 4,7 gwiazdki. W przypadku, gdy kilka salonów miało tę samą ocenę, o kolejności decydowała liczba wystawionych komentarzy. Im więcej opinii, tym wyżej znalazły się w zestawieniu. Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami. RANKING INTERNAUTÓW. 📢 Alimenciarki, złodziejki, oszustki. Tych kobiet szuka policja! Zobacz kobiety poszukiwane przez policję w Małopolsce. Są ścigane za oszustwa, kradzieże czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wszystkim udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Przejdź go galerii i sprawdź czy rozpoznajesz którąś z nich! Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

📢 Agnieszka Radwańska czas w ciąży spędza aktywnie, spaceruje po krakowskim rynku [ZDJĘCIA] Agnieszka Radwańska wkrótce zostanie mamą. Najlepsza w historii polska tenisistka czas w ciąży spędza aktywnie, chętnie dzieli się zdjęciami na swoim profilu na Instagramie. Teraz wybrała się na spacer po Krakowie, na zdjęciach widać już spory brzuszek. Zobacz w GALERII. 📢 Kraków. Gigantyczne kolejki przed lodziarniami [ZDJĘCIA] Mimo nie najlepszej pogody, miłośników lodowych przysmaków nie brakuje. Przy dwóch znanych lodziarniach, w Nowej Hucie ustawiały się spore kolejki. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kraków. Niedziela na giełdzie na Rybitwach [ZDJĘCIA] Można tu kupić wszystko: od samochodu przez gipsowe ozdoby po marynowane grzyby. A nawet maseczki z politycznym przekazem. Na giełdzie samochodowo-handlowej na Rybitwach ruch coraz większy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kraków. Pożar przy Rajskiej i Dolnych Młynów. Pogorzelisko w kamienicy, zakaz użytkowania budynku [ZDJĘCIA] Znane są już skutki sobotniego (23 maja) pożaru kamienicy w centrum Krakowa, na rogu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Krakowska straż pożarna opublikowała zdjęcia m.in. szczątek dachu i poddasza oraz szybu windowego w podworcu, który też strawił ogień. Wiadomo też, co zdecydował nadzór budowlany: wydał zakaz użytkowania budynku w całości oraz nakazał właścicielowi zabezpieczenie obiektu.

