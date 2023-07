Prowadził autobus rejsowy pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w rejonie Bronowic w Krakowie

- Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. 58-latek może także stracić prawo jazdy nawet na 15 lat, a co za tym idzie źródło zarobkowania - podaje małopolska policja i dodaje - Nietrzeźwi kierujący pojazdami stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych użytkowników dróg. Apelujemy po raz kolejny do kierowców, aby nie wsiadali za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu.