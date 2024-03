Profesor Tadeusz Tempka upamiętniony w Krakowie: Rondo przy Szpitalu Uniwersyteckim nosi teraz jego imię

Uroczystość nadania imienia

14 marca 1974 roku prof. Tempka zmarł, dlatego wybraliśmy właśnie tę datę by upamiętnić jego wybitną postać. Prof. Tempka założył Polskie Towarzystwo Hematologiczne - którego jestem przewodniczącym w Oddziale krakowskim od 7 lat - i to było 75 lat temu i można powiedzieć, że wszystko zaczęło się w Krakowie - mówił prof. Artur Jurczyszyn, przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i dodał: - Myślę, że prof. Tempka byłby dumny, że Oddział Hematologii, Poradnie Hematologiczne, właściwie całe możliwości rozwoju hematologii są w tym budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Znaczenie ronda dla Krakowa i jego mieszkańców

- Uniwersytet jest dumny ze swoich wychowanków, jest ich wielu, ale prof. Tadeusz Tempka jest osobą szczególną. To jest niewątpliwy pionier hematologii, nauki która rozwinęła się niesamowicie i nauki, która w Krakowie się zaczęła i w Krakowie się daje rozwija. Możemy powiedzieć, że ten dynamiczny rozwój przeszczepu szpiku, wprowadzanie nowych leków to wszystko ma miejsce tu, gdzie profesor Tempka zaczynał - mówił prof. Stanisław Kwiatkowski, Pełnomocnik Prorektora UJCM.

- W imieniu Szpitala Uniwersyteckiego chciałbym pogratulować, ale zarazem podziękować za to rondo, za ten wspaniały węzeł komunikacyjny, który jak widzimy znajduje się przy największych szpitalach, jakimi są: Szpital Uniwersytecki oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Miejskie Centrum Opieki - i gdzie codziennie służy do dojazdu dla tysięcy pacjentów, ale i również personelu. Tym bardziej cieszy fakt, że od dnia dzisiejszego rondo jest nazwane imieniem prof. Tadeusza Tempki - dodał dr Marcin Krzanowski, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pamięć o przodkach i ich wkładzie w rozwój nauki

Na uroczystości obecny był także prof. Aleksander Skotnicki, który przez ponad 25 lat kierował Kliniką i Katedrą Hematologii UJ w Krakowie. Prof. Skotnicki podkreślił znaczenie pamięci o poprzednikach:

- Cieszę się, że moi następcy pamiętają o naszych poprzednikach. To jest nasza wielkość pamiętać co komu się zawdzięcza! To jest bardzo ważne, żeby przynajmniej niektórzy z naszych uczniów i dzieci kontynuowali pamięć o naszych poprzednikach. To nas nie umniejsza! To stawia nas w szeregu osób przyzwoitych, cechujących się rzetelnością naukową i pamięcią o naszych poprzednikach, bez których nie bylibyśmy tutaj dzisiaj.