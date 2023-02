Ciekawy eksperyment medyczny na AWF w Krakowie. Ma pomóc cukrzykom

Jak wzrasta zapotrzebowanie na insulinę u chorych na cukrzycę w górach? Tego chcą się dowiedzieć naukowcy i lekarze z Krakowa. Na Akademii Wychowania Fizycznego trwa eksperyment medyczny, który ma pomóc diabetykom.

- Jest to kontynuacja naszych badań przeprowadzonych w 2015 roku, kiedy pacjenci z cukrzycą typu 1 wychodzili realnie w góry wysokie – Tatry, Alpy. Skończyło się zdobyciem najwyższego szczytu Iranu o wysokości 5600 n.p.m. W tamtym badaniu pacjenci stosowali różne modele terapii, gdzie samodzielnie musieli dawkować insulinę. Musieli planować wysiłek fizyczny oraz spożywane węglowodany, uwzględniać wiele czynników i robili to wszystko samodzielnie. Natomiast specyfika obecnego badania jest taka, że ci pacjenci którzy są zamknięci w symulowanych warunkach stosują najnowocześniejszą pompę na rynku. To jest pompa która automatycznie dawkuje insulinę i zwalnia pacjenta z większości takich samodzielnych decyzji - tłumaczy pomysłodawca projektu i jego główny dr Bartłomiej Matejko z Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.