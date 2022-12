Mali pacjenci znów są leczeni protonami, chociaż jeszcze nie wszyscy. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy podpisał umowę z Instytutem Onkologii

To wielka zmiana i szansa dla małych ciężko chorych pacjentów. Przypomnijmy bowiem, że od 8 kwietnia 2019 r. dzieci chore na raka całkowicie utraciły dostęp do terapii protonowej w Polsce. Sprawa jest o tyle skompilowana, że za prowadzenie terapii w Centrum Cyklotronowym Bronowice należącym do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN odpowiada krakowski oddział Instytutu Onkologii. Placówka ta nie zatrudnia jednak pediatrów, więc by mali pacjenci również mogli skorzystać z protonoterapii, musi współpracować w tym zakresie z innym szpitalem.

Od startu innowacyjnego leczenia rolę podwykonawcy Instytutu, odpowiadającego za naświetlanie maluchów rozpędzoną wiązką, pełnił Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Umowa między placówkami wygasła jednak w kwietniu 2019 roku, a dyrekcja prokocimskiej lecznicy ze względu m.in. na braki kadrowe nie zdecydowała się na kontynuowanie współpracy. Przez ponad dwa lata nowego partnera nie udało się znaleźć.