Próbna matura z chemii 2023: Jeśli wybierzesz to, co cię w życiu ciekawi, żaden kierunek studiów nie będzie dla ciebie zbyt trudny [WYWIAD]

Czy jest zainteresowanie VIII edycją próbnej matury z chemii? Oczywiście! Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, a świadczy o tym chociażby to, że organizujemy już VIII edycję próbnej matury z chemii. Początkowo było to wydarzenie stosunkowo skromne, o bardzo lokalnym zasięgu. Próbna matura w pierwszych edycjach odbywała się stacjonarnie w budynkach naszego uniwersytetu. Później przyszedł czas pandemii, który bardzo mocno zamieszał w całym naszym życiu i również w organizacji tego wydarzenia. Przez obowiązujące obostrzenia musieliśmy zmienić formę na zdalną. Jednak okazało się, że stworzyło to możliwość jej znacznego rozszerzenia. Właśnie dzięki temu zaczęliśmy odnotowywać wyraźny wzrost zainteresowania naszą maturą.

W tym roku stacjonarnie, zdalnie czy hybrydowo? Idąc za ciosem, w tym roku próbna matura z chemii odbędzie się w formie zdalnej, ponieważ nie chcieliśmy stracić tego, co już wypracowaliśmy i osiągnęliśmy. W tym kontekście nie możemy też zapominać o naszych olimpiadach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki temu, że one również odbywają się częściowo w formie zdalnej, udało nam się dotrzeć do dużej liczby uczniów wspomnianych typów szkół. W pierwszych, zdalnych etapach olimpiad bierze udział po kilka tysięcy osób. Na same finały na nasz Wydział przyjeżdża około 200 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Ten ostatni etap odbywa się stacjonarnie, pod naszym czujnym okiem.

Jak nauczyciele szkół oceniają te olimpiady czy też próbną maturę? Miałem okazję rozmawiać z nauczycielami, którzy przyjeżdżają z uczniami na finałowe etapy olimpiad lub na wręczenie nagród. Bardzo pozytywnie oceniali zarówno poziom jak i formę tych testów wiedzy. Zwykle wyrażają swoją nadzieję na to, że odbędą się kolejne edycje olimpiad i matury. Nie dotarły do mnie głosy mówiące, że te inicjatywy są niepotrzebne.

Czy uczniowie, którzy biorą udział w próbnej maturze później studiują na waszym Wydziale na UJ? Wielu naszych studentów zetknęło się wcześniej jako uczniowie liceów z naszymi próbnymi maturami z chemii. Warto podkreślić, że zarówno w maturze jak również w olimpiadach, które organizujemy, biorą udział młodzi ludzie z całej Polski, nie tylko z Krakowa czy Małopolski. Jeśli jednak mówimy o naszych studentach, to póki co cały czas są to przede wszystkim osoby z bliższego otoczenia, z Polski Południowej, dlatego nasze działania jeszcze nie przekładają się na takie zainteresowanie naszą ofertą młodzieży z całej Polski, jakiego życzylibyśmy sobie. Chcielibyśmy, aby nasze studia i nasz Uniwersytet były postrzegane przez maturzystów przez pryzmat najwyższej jakości, o który warto zawalczyć, gdzie odległość od miejsca zamieszkania schodzi na drugi plan. Chcielibyśmy, aby maturzyści mieli przekonanie, że jeśli chcą studiować chemię, to najlepiej robić to w Krakowie, na UJ.

Nie ma obaw o to, że przy zdalnym przeprowadzaniu próbnej matury czy olimpiad uczniowie będą ściągać? Jeśli ktoś ściąga, sam sobie szkodzi. Oczywiście nie możemy tego wykluczyć, ale przecież także podczas stacjonarnego przeprowadzania egzaminu ktoś może pokusić się o ściąganie. Myślę, że w przypadku próbnej matury uczniowie mają świadomość, że czas przygotowań do tego egzaminu nie jest czasem straconym. Młodzi ludzie pracują na swoją przyszłość. Jeśli chodzi zaś o olimpiady to trzeci etap, stacjonarny, wszystko weryfikuje. Dla przykładu, na finał przyjeżdża ponad 200 uczniów, z których pewien odsetek ma wynik bliski zeru, co może sugerować, że wcześniejszych etapów zdalnych ci uczestnicy nie pisali samodzielnie. Dlatego tytuł finalisty otrzymują tylko te osoby, które w ostatnim etapie uzyskały przynajmniej 50% punktów, a najlepsi z nich zostają laureatami.

Jakie rady dziekana dla przyszłych maturzystów? Przyszłym maturzystom powiedziałbym to samo, co moim studentom – mniej istotne jest zapamiętywanie, ważniejsze zrozumienie. Chemia jest nauką ścisłą, dlatego trzeba starać się zrozumieć prawa, które nią rządzą. Jeśli nam się to uda, możemy mieć satysfakcję z tego, że potrafimy przewidzieć pewne reakcje i procesy, będziemy też mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w sposób praktyczny.

Dużo osób chce studiować chemię?

W ostatnich latach mamy niestety coraz mniej kandydatów. Jest to jednak trend obserwowany na wielu kierunkach na całym Uniwersytecie. Na Wydziale Chemii na pierwszym i drugim stopniu studiuje około 700 osób. Można wskazać tutaj przynajmniej dwie przyczyny malejącej liczby studentów. Jedna to niż demograficzny, z którym mamy do czynienia. Druga sprawa to progi, które ustaliliśmy, aby nie przyjmować za wszelką cenę wszystkich chętnych i utrzymywać odpowiednio wysoki poziom studiów. Nie są to progi bardzo wysokie, jednak absolwenci szkół średnich muszą pewien poziom reprezentować. Jak co roku, część osób po zapisaniu się nie podejmuje studiów lub rezygnuje po kilku miesiącach.

Chemia to trudny kierunek?

Absolutnie nie. Wszyscy powinniśmy wybierać to, co nas interesuje i ciekawi. Jeśli pójdziemy za tym głosem, to myślę, że żaden kierunek nie okaże się zbyt trudny, ani też zbyt trywialny. Będziemy czuć motywację by dalej tę dziedzinę poznawać. Moim zdaniem chemia nie jest najtrudniejsza, skoro mamy wielu zadowolonych absolwentów!