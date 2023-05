Matura 2023 geografia rozszerzona. Ponad 5,7 tys. absolwentów w Małopolsce zdaje egzamin z geografii 16.05.2023 Małgorzata Mrowiec

Matura w VI LO w Krakowie Joanna Urbaniec / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorek, 16 maja, maturzyści zmierzą się z zadaniami z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin z tego przedmiotu zdaje w tym roku prawie 65,4 tys. absolwentów. W skali całej Polski jest to trzeci najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Natomiast jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów przystępujących do matury w województwie małopolskim, geografia zajmuje 4. miejsce wśród najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych. W Małopolsce będzie ją zdawać ponad 5,7 tys. młodych ludzi.