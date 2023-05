Matura geografia rozszerzona 2023. Co pojawiło się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 16.05.23 Małgorzata Mrowiec

We wtorek 16 maja o godzinie 9:00 uczniowie zmierzyli się z maturą z geografii na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu i jak poradzili sobie uczniowie? Zadania były porównywalne z tym, co mieliśmy na próbnych maturach. Egzamin w zasadzie nie różnił się też bardzo od tych z wcześniejszych lat, w starej formule, zadania były bardzo podobne - oceniał krakowski maturzysta. - Dobrze mi poszło, jestem zadowolony. Po godzinie 14 opublikujemy arkusz CKE.