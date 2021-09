Prawie 1000 nowych przypadków koronawirusa. Wojewoda: Małopolska jest przygotowana na czwartą falę pandemii Bartosz Dybała

Poznaliśmy plan działania w trakcie czwartej fali pandemii koronawirusa, pacjenci mają już nie krążyć między szpitalami Archiwum

Zdaniem służb wojewody małopolskiego ponad dwa tysiące łóżek covidowych w regionie - nawet w najtrudniejszym momencie czwartej fali pandemii koronawirusa - powinno wystarczyć, aby zabezpieczyć wszystkich chorych. Łukasz Kmita zachęca do szczepienia się przeciwko Covid-19. - To nasza tarcza ochronna - twierdzi wojewoda. To właśnie poziom wyszczepienia mieszkańców Małopolski (w niektórych regionach sięgnął lub przekroczył 60 proc.) jego zdaniem daje nadzieję na to, że nie trzeba będzie wyznaczać większej liczby łóżek covidowych niż zakłada aktualny plan. Wirusolodzy twierdzą z kolei, że wciąż zbyt mało osób się zaszczepiło, przez co liczba nowych zakażeń może osiągnąć nawet tak wysoki poziom jak w poprzednich falach pandemii.