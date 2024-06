Miss Polonia 2024 Karolina Jamka z Krakowa w finale! Wybierz z nami "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Głosuj na swoją faworytkę!

Karolina Jamka w finale Miss Polonia 2024. Kim jest?

Jak mówi o sobie: - Piękno to dobro, którym darzę innych oraz siebie. Piękno to także wrażliwość oraz troska o siebie i innych, które mam w sercu. Dlatego nie boję się o nie walczyć. Odwaga i asertywność zdecydowanie pomaga w byciu dobrym człowiekiem.

Wybierz "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Jak głosować w naszym plebiscycie?

W 2024 roku w finałowej gali wezmą udział 24 kandydatki. Aby oddać głos na swoją faworytkę i pomóc jej w zdobyciu tytułu "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024" należy wysłać SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydatki. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 3,69zł z VAT (3 zł + VAT). Poniżej prezentujemy pełną listę finalistek z przypisanymi do nich prefiksami. Głosowanie potrwa do 28 czerwca, do godz. 21.30, a nagroda zostanie przekazana zwyciężczyni podczas piątkowej gali finałowej Miss Polonia.

Oto finalistki konkursu Miss Polonia 2024:

Kiedy odbędzie finał konkursu Miss Polonia 2024?

Emocjonujący półfinał konkursu Miss Polonia 2024

Na początku kwietnia w Warszawie odbył się półfinał konkursu Miss Polonia 2024. Ponad 100 kandydatek z całej Polski stawiło się w Arche Hotel Krakowska, by zawalczyć o przepustkę do finału. Zostały one wyłonione we wcześniejszych eliminacjach regionalnych i castingach.

Przesłuchania trwały od wczesnych godzin porannych. Podczas indywidualnych rozmów z jury każda z kandydatek miała szansę opowiedzieć swoją historię, zaprezentować osobowość, aspiracje i pasje. Półfinalistki rozmawiały z dyrektor konkursu Jadwigą Piątek-Włodarczyk, producentem konkursu Igorem Włodarczykiem, aktualną Miss Polonia 2023 Ewą Jakubiec oraz Miss Polonia 2022 Krystyną Sokołowską.