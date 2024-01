Od stycznia br. program kompleksowej opieki dla chorych po zawale serca w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To 7. placówka w Małopolsce

- KOS-zawał to program kompleksowej, specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale serca. Został on uruchomiony pod koniec 2017 r. Powstał, by ograniczyć ryzyko zgonów w ciągu kilku najbliższych miesięcy po przejściu zawału serca, a zwiększyć szanse chorych na powrót do zdrowia i aktywności. Leczenie ostrej fazy zawału to w tym przypadku tylko jeden z elementów terapii. W ramach programu w ciągu 12 miesięcy po zawale pacjent ma zapewnioną opiekę kardiologa, rehabilitację kardiologiczną, edukację, która pomaga ograniczyć ryzyko rozwoju innych chorób układu krążenia, w razie potrzeby – także leczenie z wykorzystaniem urządzeń wspomagających pracę serca - wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.