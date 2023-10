Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Krakowie. Czy jesteś na bieżąco?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Krakowa czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [30.09]”?

Przegląd września 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [30.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia weekendu 23-24 września: Pola Chwały, Dzień Kolorów, Krakowska Inauguracja Studencka Nieubłaganie zbliża się koniec kalendarzowego lata. Na szczęście, Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom spragnionych ostatnich promieni słońca mieszkańców, zapewniając moc wydarzeń. Prezentujemy zestawienie tych najatrakcyjniejszych. Zobacz, co robić, co zobaczyć i gdzie pójść w weekend!

📢 Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie Wielka żałoba panuje w Zabierzowie po tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu. Czteroletni chłopiec wpadł do zbiornika z wodą, który był na terenie placu zabaw, między urządzeniami dla najmłodszych. Sprawa przyniosła wiele wątpliwości, pytań o istnienie zbiornika i jego zabezpieczenie.

Prasówka październik Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend w Krakowie. Co robić w dniach 29 września do 1 października: Noc Naukowców, Kino Samochodowe, integracje studenckie Pierwszy październikowy weekend oznacza nic innego, jak masę ciekawych wydarzeń dla studentów (i nie tylko)! Będzie się działo! Sprawdźcie, co robić w najbliższych dniach w Krakowie.

📢 Wielka tragedia w Zabierzowie. Nie żyje czteroletnie dziecko, które wpadło do zbiornika z wodą na terenie przedszkola Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do zbiornika wypełnionego wodą. Małego chłopca nie udało się uratować. Strażacy wydobyli je ze zbiornika. Przybyli na miejsce ratownicy reanimowali chłopca, ale to nie przyniosło skutku, lekarz stwierdził zgon. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Sławomir Peszko prywatnie. Tak żyje trener Wieczystej Kraków i włodarz Clout MMA! Żona, dzieci, Lewandowscy Sławomir Peszko to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Podczas swojej sportowej kariery grał w zagranicznych oraz polskich klubach. Ostatnio zadebiutował w roli trenera tymczasowego w klubie Wieczysta Kraków. Jest też jednym z włodarzy federacji freakfightowej Clout MMA, a tym samym, prężnie działa w świecie internetu. Jaki jednak prywatnie jest Sławomir Peszko? Jak wygląda jego życie poza boiskiem i oktagonem? Zobaczcie sami. 📢 Kibice Garbarni świadkami wielkiego triumfu. Krakowska drużyna ograła w Pucharze Polski zespół z ekstraklasy Co za mecz piłkarzy Garbarni! Po świetnej grze odmłodzona drużyna, która na co dzień występuje w III lidze, pokonała faworyzowanego Radomiaka 2:1 i wystąpi w drugiej rundzie Pucharu Polski. Kibice na trybunach przy Rydlówce byli dumni z zespołu, który grał z przyjezdnymi z Radomia jak równy z równym, pokazując, mimo bardzo młodego składu, dużą piłkarską dojrzałość. Obejrzyjcie zdjęcia fanów, którzy wierzyli w swoją drużynę i stawili się na trybunach. Przejdź do galerii.

📢 Wypadek na al. Jana Pawła II w Krakowie. Zderzenie tramwaju z samochodem Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Krakowie - Al. Jana Pawła II, kierunek Rondo Mogilskie, zderzenie tramwaju z samochodem. Linie 4,5,9,10,52 kierowane przez Al. Pokoju. Zastępcza komunikacja autobusowa. 📢 Sceny niczym z filmu akcji w rejonie Ronda Ofiar Katynia w Krakowie. To była operacja policji W rolach głównych wystąpili kryminalni z wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Krakowie. Niechlubnymi bohaterami tego odcinka zostali: 44-letni krakowianin i jego 37-letni wspólnik, znani stróżom prawa z prowadzenia narkotykowego biznesu. Do akcji doszło 22 września, ale dopiero teraz policja zdradza szczegóły. 📢 Samochód wjechał do Wisły w Krakowie, w rejonie stopnia wodnego Dąbie Wczoraj, 25 września, w godzinach nocnych wpłynęło zgłoszenie o samochodzie, który wjechał do rzeki Wisła w rejonie stopnia wodnego Dąbie. Policja podała informacje o akcji dopiero teraz. Na miejsce jako pierwsi pojawili się policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy skontrolowali pojazd pod kątem osób w nim uwięzionych. Co się okazało?

📢 Krakowianka będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie Miss Aura International. Konkurs odbędzie się w Turcji Miss Aura International to międzynarodowy konkurs piękności. Ideą konkursu jest pokazanie, jak różnorodne jest kobiece piękno. Polskę w tym roku na arenie międzynarodowej będzie reprezentowała krakowianka - Anna Krzesińska. W tegorocznej edycji konkursu zawalczy ponad 40 kobiet z całego świata! Krakowianka na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie chwali się z przygotowań do konkursu oraz swoim życiem codziennym. Zobaczcie zdjęcia! Będziecie trzymać kciuki?

📢 Do krakowskiego seminarium zgłosiło się siedmiu kandydatów. Abp Marek Jędraszewski wręczył im specjalne dokumenty W Domu Arcybiskupów Krakowskich abp Marek Jędraszewski siedmiu kandydatom do seminarium wręczył suscepty, czyli dokumenty potwierdzające przyjęcie ich prośby o rozpoczęcie formacji na etapie propedeutycznym. - Ten rok będzie czasem wewnętrznego wzrostu, dojrzewania i ugruntowywania się w powołaniu – mówił do kandydatów na księży abp Marek Jędraszewski.

📢 Ponad 3 tysiące osób wystartowało w Biegu Trzech Kopców. Na mecie w Krakowie pierwsi byli Kenijczycy [wideo] Kenijczyk Dawid Metto z czasem 44.02 min zwyciężył w rozegranym w niedzielę 24 września w Krakowie 16. Biegu Trzech Kopców. Wśród kobiet triumfowała jego rodaczka Philice Cheboriot Kipkerio z wynikiem 51:49. Najlepsi z Polaków finiszowali na piątych miejscach. Obejrzyjcie zdjęcia licznych uczestników biegu w naszej galerii. 📢 Arkadiusz Tańcula prywatnie. Kiedyś student AGH, dziś najlepszy freakfighter. Tak żyje influencer z Wieliczki! Arkadiusz Tańcula to obecnie jeden z najpopularniejszych postaci w świecie internetu. Mało kto wie, że ten sławny influencer pochodzi z Małopolski, a konkretnie z Wieliczki, a zawczasu był studentem AGH. Dziś zbija miliony na walkach w najlepszych federacjach freakfightowych w Polsce. Jak żyje i jaki jest prywatnie? Zobaczcie sami.

📢 Nowa droga w powiecie krakowskim. Czterokilometrowa trasa połączyła dwie gminy Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa Nowa droga powiatowa powstała między Sułoszową i Przeginią łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą krajową nr 94. W sobotę, 23 września ten trakt budowany nieco ponad dwa lata został otwarty. Mieszkańcy obecni na otwarciu wspominali, że o takiej drodze marzyli od 40 lat. O budowę zabiegało także wielu samorządowców. Realizacja - tej kosztownej inwestycji, bo wartej prawie 20 mln zł - była możliwa dzięki programom rządowym.

📢 Policjanci przeprowadzili nocne kontrole w tramwajach. Były mandaty i pouczenia W piątek, 22 września, w godzinach nocnych, ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Mobilności w tramwajach została przeprowadzona akcja „Bezpieczny Powrót”. Inspektorzy ruchu MPK oraz krakowscy policjanci razem pracowali, troszcząc się o bezpieczeństwo pasażerów podróżujących tramwajami w godzinach wieczornych i nocnych. Zwracali też uwagę na kierowców samochodów i ich stosunek do przepisów ruchu drogowego w rejonie linii tramwajowych.

📢 Kraków. Automat Allegro do odbioru paczek na Kazimierzu jak drewniane dzieło sztuki. Ale czy legalne? Na Kazimierzu w Krakowie, na skwerku u zbiegu ulic Miodowej i Starowiślnej stanął nietypowy automat do odbioru przesyłek. Wygląda jak rzeźba od strony ulicy Miodowej, a od strony ul. Szerokiej widzimy już standardowe szafki na paczki. Możliwe jednak, że urządzenia pojawiło się tam nielegalnie. 📢 Kraków. Awantura przed Kinem pod Baranami. Poszło o film "Zielona granica" Film "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland wzbudza w Polsce wielkie emocje. Również w Krakowie. Tuż przed jego prapremierą w Kinie pod Baranami zaprotestowali działacze Młodzieży Wszechpolskiej i inne osoby, które film oburza, w tym Ryszard Majdzik, członek opozycji antykomunistycznej, działacz "Solidarności 80". Protestujący zarzucają produkcji m.in. antypolski wydźwięk i szarganie munduru polskiej straży granicznej. Zachęcają do bojkotu filmu. Przed kinem zjawili się również przeciwnicy protestujących. Doszło do bitwy na wykrzykiwane hasła. Policja oddzielała obie grupy. Łącznie pod kinem stoi kilkaset osób.

📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Oto jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto. Nowe zdjęcia 21.09.2023 Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

