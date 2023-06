Prasówka z Krakowa 4.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Korowód Nowohucki to wydarzenie, mające przypominać o osobach, bez których Nowa Huta nie byłaby tym, czym jest. Bohaterkami korowodu, który przeszedł ulicami dzielnicy były kobiety Nowej Huty: architektki i kelnerki, matki i murarki, aktorki i pisarki.

Do zderzenia czterech samochodów osobowych doszło w sobotę, 3 czerwca, ok. godz. 14.00 na ul. Łuczanowickiej. Są poszkodowani

3 czerwca na skwerze Papcia Chmiela, przy zbiegu Alei Focha i ul. Królowej Jadwigi, odsłonięty został niezwykły pomnik. Wannolot upamiętniać ma Papcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego – autora najpopularniejszego polskiego komiksu: Tytusa, Romka i A’ Tomka. Póki co, Wannolot stanie tam w wersji mini, pełnowymiarowy pojazd trójki komiksowych bohaterów w Krakowie pojawić się ma za rok.

Krakowskie chóry śpiewające na Rynku Głównym niezapomniany szlagier "Zacznij od Bacha", otworzyły w piątek, w samo południe 6. edycję festiwalu poświęconego Zbigniewowi Wodeckiemu. Piosenki artysty będą brzmiały w Krakowie do niedzieli.

Zakrzówek został udostępniony dla plażowiczów i miłośników kąpieli 1 czerwca. Ale to w weekend przechodzi najważniejszą próbę - w wolne dni zjawili się tam krakowianie i turyści. Urzędnicy podawali, że kąpielisko jest przeznaczone dla około 600 osób, ale czy tylko tylu będzie chętnych? Trudno to przewidzieć. Czas pokaże. Dostępny jest też Park Zakrzówek, eko centrum, pojawiły się również punkty gastronomiczne. Ceny mogą zaskakiwać, ale cóż, ciągle mamy wysoką inflację.

W piątek, 2 czerwca podpisano umowę między Muzeum KL Plaszow i firmą RE-Bau na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow. To pierwszy etap budowy muzeum, zwiedzający do nowego budynku, upamiętniającego więźniów znajdującego się tu podczas II wojny świtowej obozu, mają wejść w 2026 roku.

Rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów na odcinku od Wrocławia przez Kraków do Tarnowa, a także osiem wariantów nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic - o takich rozwiązaniach rozmawiano podczas spotkania w krakowskim magistracie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowali na nim władzom miasta i radnym plany rozwoju kluczowych dróg w regionie na najbliższe lata.

W dniach od 2 do 4 czerwca br., w godzinach od 10:00 do 16:00, w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46), odbywają się XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Owady i ludzie”. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 2 czerwca.