Prasówka z Krakowa 3.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kraków 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niezwykły pokaz w Krakowie. Współczesna moda z kolekcji Plicha w XVII-wiecznych wnętrzach na Pijarskiej W XVII-wiecznych wnętrzach swojego atelier przy ul. Pijarskiej Plich pokazał swoją najnowszą kolekcję. Pokaz zatytułowany "Nie tylko Anioł ubiera się u PLICHa" to ukoronowanie obchodów 20-lecia pracy twórczej, poprzedzony był wystawą projektów kreatora w Galerii Krypta Pijarów.

📢 Rozpoczęły się w Krakowie XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Na Uniwersytecie Rolniczym W dniach od 2 do 4 czerwca br., w godzinach od 10:00 do 16:00, w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46), odbywają się XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Owady i ludzie”. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 2 czerwca.

📢 Protestowali przeciwko wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Grupa mieszkańców w piątek (2 czerwca) protestowała przeciwko wycince drzew planowanej w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Protest odbył się przy ul. Młyńskiej, w rejonie, gdzie ma być realizowana inwestycja.

Prasówka 3.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To jest Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto? Już wiemy, kto został KOBIECĄ TWARZĄ MAŁOPOLSKI! W naszym plebiscycie w kategoriach: Córki, Matki, Kobiety Dojrzałe rywalizowało kilkadziesiąt pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali Czytelnicy. Teraz spotkaliśmy się z nimi podczas Forum Kobiecości w Hotelu Galaxy w Krakowie i wybraliśmy główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Małopolski w każdej kategorii pokoleniowej.

📢 Oto piękna mama Karoliny Szostak PRYWATNE ZDJĘCIA. Maryla Szostak ma znakomitą figurę. Matka dziennikarki zachwyca. Są jak siostry 47-letnia Karolina Szostak ma piękną mamę Marylę. Na fotografiach, gdzie wspólnie pozują wyglądają niczym siostry. Internauci są zgodni, ciężko odróżnić, która jest mamą, a która córką. ZOBACZCIE ZDJĘCIA MAMY KAROLINY SZOSTAK... 📢 Wandale grasowali w różnych rejonach Krakowa. Niszczyli przystanki Wandale grasowali nocą w różnych rejonach stolicy Małopolski. Efekty pokazało krakowskie MPK. "To efekt wandalizmu, do którego doszło w nocy na przystankach przy Parku Wodnym i pl. Wszystkich Świętych. Skoda słów..." - informuje MPK w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia. Zobaczcie je przechodząc do galerii. 📢 Najpiękniejsze miasta i miasteczka na Dolnym Śląsku. To miejsca z historią i pięknymi widokami Najpiękniejsze miasta na Dolnym Śląsku to prawdziwe skarby pełne historii, pięknych widoków i atrakcji. W tej części Polski można znaleźć wiele urokliwych miejsc, które zachwycają turystów z całego świata. Poniżej przedstawiamy niektóre z najciekawszych miast i miasteczek, które warto odwiedzić podczas podróży po Dolnym Śląsku.

📢 Grzybobranie 2023. Pierwsze borowiki pojawiają się już w lasach Beskidu Sądeckiego. Zobacz piękne zbiory. W tym roku może być wysyp grzybów Grzybobranie 2023. Najlepszym terminem na obfite zbiory dla grzybiarzy jest połowa lata i jesień. Wtedy to w sądeckich lasach pojawia się większość popularnych gatunków m.in. podgrzybki, maślaki, koźlarze i kanie. Niezmiennie najbardziej pożądanym przez grzybiarzy jest borowik szlachetny zwany prawdziwkiem. Grzybiarze mają za sobą pierwsze zbiory. Prawdziwki zbierali jeszcze w maju. Być może ten rok będzie obfitował w grzyby.

📢 Zbrodnia przy ul. Chełmońskiego w Krakowie. Kobieta i jej mąż oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Adrian S. i Aleksandra S. zostali oskarżeni przez krakowską prokuraturę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 4 września 2022 roku w godzinach porannych w pobliżu ulicy Chełmońskiego w Krakowie ujawniono zwłoki 27l-etniego mężczyzny. Na ciele ujawniono wiele obrażeń, w tym szereg ran zadanych nożem. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Grozi im dożywocie.

📢 Pod Zabierzowem autobus slalomem omijał rogatki kolejowe, wyłamał szlaban. Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejeździe w Pisarach O krok od tragedii było na przejeździe kolejowym w Pisarach w gminie Zabierzów. Zamykały się rogatki, gdy autobus zbliżał się do przejazdu. Kierowca jednak nie hamował, tylko slalomem próbował ominąć bariery. Zignorował migające czerwone światła, wjechał na przejazd i wyrwał część rogatki. 📢 W Krakowie kursy wznowił tramwaj wodny. Znów wypływa na wiślane fale pod Wawelem i w Tyńcu. Ceny biletów, trasy Po zimowej przerwie znów wyruszył w trasę Krakowski Tramwaj Wodny. To atrakcja turystyczna na Wiśle, której trasa przebiega obok najważniejszych zabytków Krakowa. - Podczas rejsu na uczestników czekają nietuzinkowe widoki i atmosfera - przypomina Zarząd Zieleni Miejskiej, który poinformował o powrocie tramwaju od 1 czerwca.

📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w mieście w pierwszy weekend czerwca 2023 Czerwcowy weekend, to idealny moment, aby wybrać się na któreś z nadchodzących krakowskich wydarzeń. Chillowanie na leżaczkach czy może festiwal lub koncert? Nieważne! I tak znajdzie się tutaj coś dla was. Sprawdźcie, co robić w Krakowie w dniach 2 do 6 czerwca.

📢 Skarbówka rekrutuje w Małopolsce. Ile można zarobić w Administracji Skarbowej? Ruszył nabór do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Wolnych jest aż 30 etatów na młodszego specjalistę służby celno-skarbowej. Służbę można pełnić w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, na lotnisku w Balicach i w Chyżnem. Pytania najważniejsze - ile można zarobić? 📢 Kraków. Radni wystarali się o 6 mln zł na Park Grzegórzecki. Póki co jest zarośnięty teren i mroczne pozostałości po zabudowie wojskowej Radni zabezpieczyli w tegorocznym budżecie Krakowa i w wieloletnich dokumentach miasta 6 mln zł na budowę parku Grzegórzeckiego, który ma powstać między mostem Kotlarskim a Stopniem Dąbie. Dopytują, co dalej z realizacją tej inwestycji, której domagali się mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Idzie mozolnie.

📢 Naczyniowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego Krakowie dają chorym szansę na uratowanie nóg przed amputacją Naczyniowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jako pierwsi w Małopolsce i nieliczni w Polsce wykonują zabiegi aterektomii orbitalnej tętnic obwodowych. To nowa perspektywa w leczeniu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego dająca szansę na uratowanie kończyn i niedopuszczenie do amputacji dla wielu chorych z miażdżycą. 📢 Alergolog w Małopolsce za darmo i bez kolejki. W tych poradniach NFZ umówicie się jeszcze w czerwcu Alergie potrafią dać w kość. Wiosna i lato to dla alergików uczulonych na pyłki roślin naprawdę trudny okres. Kichanie, problemy z oddychaniem, łzawiące oczy – to najczęstsze objawy tzw. alergii wziewnej. Dolegliwości warto skonsultować ze specjalistą. Sprawdziliśmy, gdzie na wizytę do alergologa w Małopolsce można załapać się jeszcze w czerwcu.

📢 Igrzyska Europejskie w Krakowie. Olbrzymie białe namioty stanęły przy Piastowskiej. W największym... stołówka Nieopodal budowanego już Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, trwa jeszcze jedna budowa. Mniej przy niej betonu i ciężkiego sprzętu. Stawiany jest tam... wielki biały namiot. Zajmuje tereny Akademii Górniczo-Hutniczej, ale czemu ma służyć? Okazuje się, że to inwestycja powiązana z nadchodzącymi igrzyskami europejskimi. Ale w białym namiocie nie będzie rozgrywana żadna z dyscyplin. Kolejne namioty powstają bliżej akademików po drugiej stronie Piastowskiej. 📢 Kraków. Zakrzówek to nie tylko kąpielisko, ale też EkoEksperymentarium. I budzi emocje Otwarto kąpielisko na Zakrzówku, a 22 czerwca pojawią się na nim ratownicy. Pływać już można na własną odpowiedzialności korzystając z niecek basenowych i pomostów. Równocześnie powstał też budynek ekocentrum. Aktualnie prezentowana jest w nim wystawa EkoEksperymentarium. To interaktywna zabawa dla najmłodszych, która w ciekawy sposób prezentuje ekspercką wiedzę z zakresu ekologii. Internauci jednak wypominają, że taka inwestycja zepsuła i tak naruszony przez montaż pomostów dziki i właśnie bardziej ekologiczny charakter Zakrzówka. Część uważa też, że... ptaki będą rozbijać się o szklaną elewację budynku.

📢 Miliony euro dla piłkarskiego klubu z Polski, który przejmie fundusz z Emiratów. Na czele projektu stoi Szwajcar Paolo Urfer Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland (w skrócie FC Poland), zamierza w czerwcu sfinalizować przejęcie jednego z klubów w naszym kraju. Bez względu na to, na kogo postawi prezes spółki Paolo Urfer, będzie to na polskim rynku piłkarskim jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat. Kwota inwestycji ma wynieść od 15 do 30 milionów euro.

📢 W Krakowie powstają trzy hale i basen. Placówki edukacyjne zyskają nowoczesną infrastrukturę sportową Niemal 70 milionów złotych z budżetu gminy Kraków zostało w ostatnich latach przeznaczone na cztery bardzo ważne dla lokalnych społeczności inwestycje sportowe. W 2023 roku zakończą się prace budowlane przy krytej pływalni oraz trzech halach.

