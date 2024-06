Prasówka z Krakowa 17.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie atrakcje tylko na pikniku archeologicznym w Branicach ”?

Prasówka Kraków 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie atrakcje tylko na pikniku archeologicznym w Branicach Występy grup rekonstruktorskich, Akademia Młodego Archeologa, konkursy i zabawy oraz wystawy - to atrakcje, jakie przygotowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie z okazji Europejskich Dni Archeologii. Piknik, na którym można było sprawdzić, czy ma się archeologiczną smykałkę odbył się w nowohuckim oddziale muzeum.

📢 "Bez granic". Artyści z sercem na charytatywnym koncercie w ICE Kraków Artyści sceny i estrady, soliści, instrumentaliści, tancerze wystąpili wspólnie w charytatywnym koncercie na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym "Bez granic". "Dziennik Polski" objął patronat medialny nad wydarzeniem. 📢 Bieg Twierdzy Kraków. W Bodzowie łatwo nie było. Najlepsi dostali puchary ze 100-letnich cegieł. Zdjęcia W niedzielę 16 czerwca odbyła się kolejna edycja Biegu Twierdzy Kraków. Tym razem uczestnicy pobiegli w okolicach Fortu Artyleryjskiego 53 Bodzów. Trasy biegu przełajowego na dwóch dystansach - około 5 km i 10 km - wiodły w większości po ścieżkach i duktach leśnych. Pomimo deszczowej pogody śmiałkowie dali jednak radę, o czym możecie się przekonać, oglądając zdjęcia z zawodów. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali po biegu ręcznie wykonane puchary ze 100-letnich cegieł oraz nagrody ufundowane przez Partnerów Biegu.

Prasówka 17.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio na podium turnieju siatkówki plażowej VW Beach Pro Tour Futures w Krakowie Turniej siatkówki plażowej kobiet w Krakowie - VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa dobiegł końca. W niedzielnym finale (16 czerwca 2024) Australijki Stefanie Fejes i Georgia Johnson pokonały 2:1 Małgorzatę Ciężkowską i Urszulę Łunio.

📢 Emocje kibiców pod Tauron Areną sięgały zenitu! Tak krakowianie dopingowali Biało-Czerwonych w strefie kibica Wspólne kibicowanie ważniejsze niż niedogodności pogodowe. A na pewno dla fanów reprezentacji Polski zgromadzonych w strefie kibica pod Tauron Areną. W deszczowe niedzielne popołudnie kibicowali biało-czerwonym w pierwszym starciu Euro 2024. 📢 Tak kibicował Kraków! Mokrzy, ale szczęśliwi (do czasu) krakowianie w strefie kibica przy Galerii Kazimierz Niedzielna aura nie sprzyjała kibicowaniu meczom Euro 2024 pod chmurką, ale nie takie rzeczy się robiło, jak mawiają. W strefie kibica w okolicy Galerii Kazimierz tłoczno nie było, kibice nieco przemoczeni, ale pełni emocji. Tak krakowianie dopingowali biało-czerwonych spotkania z Holandią i tak cieszyli się, kiedy Adam Buksa - krakowianin! - strzelił bramkę dla Biało-Czerwonych na 1:0. Potem jednak to Holendrzy wyrównali, a w końcówce meczu zdobyli zwycięskiego gola.

📢 Kraków. Nocny pożar samochodów na Górce Narodowej. Czy to kolejne podpalenia? Sprawę bada policja Jak poinformowali nas czytelnicy, w nocy z 15 na 16 czerwca na osiedlu Górka Narodowa (dzielnica Prądnik Biały) doszło do pożaru dwóch samochodów. Jak informuje policja jeden z nich spłonął całkowicie, drugi został nadpalony przez kontakt z płonącym autem. To przypadek czy podpalenie? Policja ustala przyczyny zdarzeń. 📢 Kraków. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie. Przy piosenkach youtuberów bawią się fani w każdym wieku! ZDJĘCIA Trwający weekend po brzegi przepełniony jest muzycznymi wydarzeniami w mieście. W sobotę, 15 czerwca, przed tysiącami widzów w Tauron Arenie wystąpił Taco Hemingway. Dzień później, w tym samym miejscu, tłumy fanów przyciąga grupa youtuberów z Krakowa, organizując po raz pierwszy wydarzenie na tak wielką skalę. Festiwal Ekipy to niemal całodzienny event, który składać się będzie z koncertów, atrakcji i spotkań z influenerami.

📢 Lubiana impreza powróciła! Po kilkuletniej przerwie do Wieliczki wróciło Święto Soli Po czterech latach przerwy, spowodowanej m.in. remontem Zamku Żupnego, do Wieliczki wróciło Święto Soli. To okazja do wędrówki w przeszłość - śladami soli i związanych z nią dawnych rzemiosł, a także do skosztowania potraw kuchni żupnej. 📢 MPK zmienia nazwy ośmiu przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną Wraz z końcem roku szkolnego MPK wprowadza wakacyjny rozkład jazdy, ale to nie będzie jedyna zmiana miejskiego przewoźnika. Od soboty 22 czerwca linia nr 513 zostanie wydłużona do nowej pętli „Prądnik Biały Zachód”, a linia nr 511 znów będzie kursować w soboty. Zmienione zostaną również nazwy niektórych przystanków. Sprawdźcie, jakie nazwy znikną i jakie się pojawią w rozkładach jazdy. 📢 Dni Proszowic z Robertem Lewandowskim i energetycznymi wokalistkami Bohaterkami pierwszego z tegorocznych Dni Proszowic były niewątpliwie dwie wokalistki zespołów, które zagrały wieczorem na scenie miejskiego amfiteatru. Klaudia Trzepizur z Clodie oraz Joanna Lazer, czyli Ruda z grupy Red Lips "dały czadu" i rozruszały publiczność. Nie wszyscy podczas ich występów usiedzieli na widowni.

📢 Nie oglądasz Euro 2024? To może przejażdżka po Krakowie historycznym autobusem lub tramwajem? Fani piłki nożnej od rana czynią przygotowania do meczu Polska - Holandia (16 czerwca, godz. 15), pozostała część krakowian może korzystać z miejskich atrakcji bez obawy, że będzie tłoczno. Pogoda wprawdzie nie sprzyja ani kibicowaniu w plenerze, ani aktywnościom pod chmurką, jednak krakowskie MPK ma propozycję w sam raz na niezbyt upalny dzień - przejażdżka historycznymi autobusami i tramwajami. 📢 Andrzej Grabowski świętował pół wieku na scenie! Wszystko to podczas Nocy Teatrów Ostatni w tym sezonie spektakl "Wesela" w reżyserii Mai Kleczewskiej był w Teatrze Słowackiego okazją do niezwykłego jubileuszu - 50 lat na scenie świętował Andrzej Grabowski. Gromkie brawa aktor otrzymał od publiczności Nocy Teatrów. My również dołączamy się do życzeń kolejnego półwiecza na scenie!

📢 Przystań w Parku przy Fabrycznej już działa. Tak jak chcieli mieszkańcy Krakowa Od minionej soboty do 14 września w parku kieszonkowym przy ul. Fabrycznej będzie działała wakacyjna strefa odpoczynku oraz rekreacji "Przystań w Parku przy Fabrycznej". To projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 📢 Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie chwile w życiu Adama Buksy. 27-letni krakowianin wziął ślub z Aleksandrą, a teraz zagra na Euro 2024”? 📢 Niezwykłe odkrycia botaników z Babiogórskiego Parku Narodowego To prawdziwy botaniczny news - mówią botanicy z Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie opisano właśnie dwa nowe gatunki roślin. W ostatnim czasie babiogórscy ornitolodzy zauważyli także gatunek ptaka, który bardzo rzadko zalatuje do Polski. To jego piąte stwierdzenie w naszym kraju - jak informują. Jak widać, "królowa Beskidów" roztacza czarowną aurę, która przyciąga tu nie tylko wędrowników.

📢 Noc Teatrów w Krakowie na scenie Klubu Wola Duchacka sprowadziła nas do piekielnych bram? Dowiedz się więcej! W sobotę w Klubie Wola Duchacka odbył się spektakl „Bajki maczane w piekle”, reż. Krzysztofa Janika. Na spektaklu pojawili się zarówno dzieci jak i dorośli a wśród obecnych na wydarzeniu nie zabrakło wybuchów śmiechu. 📢 Święto Ojcowa z przebierańcami, znanymi osobistościami. Przybyli królowie, hrabiowie, naukowcy, artyści i kuracjusze z dawnego uzdrowiska Niezwykły korowód na Święto Ojcowa przeszedł od Bramy Krakowskiej do zamku. Setki osób, przebierańcy wcielili się w role znanych osobistości, które na przestrzeni wieków odwiedziły Ojców. Przybyli królowie Łokietek, Kazimierz Wielki i Stanisław August Poniatowski, pojawili się hrabiowie, naukowcy, artyści, muzycy z samym Chopinem i Kiepurą, malarze, powstańcy styczniowi i kuracjusze przypominający o słynnym uzdrowisku. Tak w sobotę, 15 czerwca świętowano w Ojcowskim Parku Narodowym, przy okazji był to Dzień Ojca w Ojcowie.

📢 Wieczysta Kraków szykuje hit transferowy i gigantyczną pensję? Josue miałby zarabiać ćwierć miliona złotych miesięcznie? Jest dementi! Wieczysta Kraków po awansie do II ligi nie próżnuje na rynku transferowym. Jest już sześciu nowych graczy na sezon 2024-2025, ale spodziewanego megahitu - biorąc pod uwagę możliwości finansowe klubu - jeszcze nie było. Jak podała Interia, w drużynie trenera Sławomira Peszki może zagrać Josue, znany z występów w Legii Warszawa. Do tych doniesień odniósł się jednak w zdecydowany sposób sam zawodnik.

