Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto w jurajskim klimacie. Juromania z rekonstrukcjami historycznymi, pokazami, zwiedzaniem atrakcji w dzień i w nocy”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Święto w jurajskim klimacie. Juromania z rekonstrukcjami historycznymi, pokazami, zwiedzaniem atrakcji w dzień i w nocy Przez trzy dni będzie trwała Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej od piątku, 15 września do niedzieli, 17 września. Na Szlaku Orlich Gniazd wystarczy atrakcji dla wszystkich. Będą rekonstrukcje historyczne, zwiedzanie jaskiń i zamków w dzień i w nocy, wycieczki z przewodnikami, rajdy, biegi, pikniki. Warto poczuć prawdziwy jurajski klimat. 📢 Tak mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Tak wygląda codzienność słynnej Małopolanki [17.09] Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu z Chrobrym Głogów, a na koniec byli wściekli... Ponad 15 tysięcy kibiców zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, by dopingować Wisłę Kraków w meczu z Chrobrym Głogów. To było pierwsze spotkanie „Białej Gwiazdy” po reprezentacyjnej przerwie, a że ostatni raz grała ona u siebie blisko trzy tygodnie wcześniej, to nie dziwi, że fani przyszli licznie dopingować swoją drużynę. I znów przeżyli rozczarowanie...

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ręcznie robione kosmetyki lub smak egzotyki. Weekend z targami przy krakowskich Błoniach 16 i 17 września - na pożegnanie lata - organizowane są weekendowe Targi Pura Vida x States of Mind w Krakowie. W Hali Stulecia Cracovii przy al. Focha, na stoiskach wystawców można znaleźć m.in. ręcznie robione kosmetyki, wybierać w niepowtarzalnej biżuterii albo wyjść z targów z oryginalną odzieżą. Elementem imprezy jest też piknik orientalny (na terenie zewnętrznym Hali), czyli święto dla miłośników egzotycznych smaków. Wstęp - bezpłatny.

📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia. 📢 Kraków. Mieszkańcy os. Złocień i okolic czują się, jakby mieszkali na wysypisku śmieci. Fetor jest nie do zniesienia "Nieprzyjemne zapachy nigdy nie były w tej okolicy rzadkością. Mieszkałem przez 10 lat przy Ulicy Malachitowej (Złocień) i niekiedy przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych pojawiały się różne "zapachy", jednakże to co dzieje się obecnie przekracza wszelkie granice. Smród jest potworny i jest odczuwalny praktycznie codziennie" - pisze w liście do redakcji mieszkaniec ul. Domagały. To nie jedyny list dotyczący fetoru, który dostaliśmy w ciągu ostatnich dni.

📢 Ceny na lotnisku w Krakowie. Piwo, paluszki i bułka to majątek. Rzadko latasz? To możesz się zdziwić Czekając na lot można się napić - piwo butelkowe 16 zł, w puszce 12. Do tego przegryzka - paluszki słone 12 zł lub kanapki od 20 do prawie 30 zł. Sporo, ale tu nawet obwarzanek kosztuje więcej niż na Rynku Głównym - 4 zł. Ceny zwykłych produktów na lotnisku w Krakowie-Balicach, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, bezpieczne dla portfeli podróżnych już nie są... Zobaczcie w naszej galerii zdjęć. 📢 Kraków. Wyjechał sportowym autem prosto z salonu i wbił się w cztery inne na parkingu. "Tragedia na Dębnickim nic ich nie nauczyła" "Pod Makro w Borku Fałęckim w stojące na parkingu nasze auta uderzył z ogromną prędkością młody człowiek nowiutką Kia GT (580KM) wartą ok. 400 000 zł" - pisze nasz Czytelnik i przesyła zdjęcia. Sprawa została zgłoszona na policję. Jak twierdzi nadawca wiadomości, kierowca, który spowodował wypadek, przed chwilą kupił auto w salonie lub wziął je na testy. - Cud, że nikt nie przechodził przez parking... Wypadek na moście Dębnickim nic nie nauczył - kwituje.

📢 Blok-gigant przy Dworcu Głównym w Krakowie budzi kontrowersje. Budowa zgodna z prawem, ale czy z rozsądkiem i standardami urbanistycznymi? Doczekaliśmy się odpowiedzi od urzędników miejskich w sprawie kaskadowego apartamentowca, który rośnie przy ulicy Wita Stwosza, na przeciwko Dworca Głównego. Ta budowa budzi w Krakowie spore emocje. Blok jest znacznie wyższy niż okoliczna zabudowa, a nawet osiedle, którego ma być częścią, a wizualnie przytłoczył i zasłonił cały kwartał. Urzędnicy miejscy opisują historię wydawania zgód na jego budowę. Wszystko zgodnie z przepisami, ale przed wprowadzeniem planu miejscowego, który zabroniłby takiej zabudowy. Jak to w Krakowie bywa. W opowieści urzędników budowlę sięgającą ponad 43 metrów nazywa się... "akcentem urbanistycznym". 📢 Kraków. Kibole Hutnika, produkcja narkotyków w Niepołomicach i zeznania skruszonego "Tysona". Właśnie ruszył proces groźnego gangu Zakup broni palnej, produkcja kilkuset kilogramów amfetaminy i handel narkotykami - m.in. o takie czyny prokuratura oskarżyła członków gangu kiboli Hutnika. Proces sądowy w tej sprawie ruszył w Krakowie. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień.

📢 Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny. 📢 Horoskop dzienny na 15 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 15 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Weekend w Krakowie: wydarzenia i imprezy w dniach 15,16 i 17 września 2023. Sprawdź co będzie się działo! Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez na weekend w Krakowie i okolicach. Przejdź do galerii i zobacz, co się będzie działo w terminie od 15 do 17 września. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. Gala, przemarsz i mnóstwo wspomnień II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie świętuje jubileusz 140-lecia szkoły. Po środowym Dniu wspomnień Absolwentów, w czwartek odbyło się m.in. ślubowanie uczniów klas pierwszych II LO, uroczysty przemarsz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum UJ, a tam - gala jubileuszowa z koncertem "Sobieszczacy i Przyjaciele" z udziałem absolwentów. Na obchody złożyła się też m.in. sesja naukowa w auli liceum czy wystawa książek absolwentów przed biblioteką II LO.

📢 Nieznane oblicze dworu Jagiellonów. Takiej wystawy na Wawelu jeszcze nie było Ponad czterysta eksponatów sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów i bibliotek, m.in. z The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, The Bodleian Library w Oksfordzie, The British Library w Londynie, Luwru i Biblioteki Narodowej w Paryżu będzie prezentowało nieoczywistą panoramę kultury renesansu za panowania ostatnich Jagiellonów. Wystawa „Obraz Złotego Wieku” potrwa na Zamku Królewskim na Wawelu od 15 września do 14 grudnia tego roku. 📢 Chcesz zostać działkowcem w Krakowie? Właśnie można wylicytować ogródek i złapać za łopatę Lato w ogrodach dobiega końca, ale można już pomyśleć o planach na wiosnę - zwłaszcza że jest okazja, by zostać jednym z krakowskich działkowców. Gmina ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części działki przy ul. Żołnierskiej (w Podgórzu), z przeznaczeniem właśnie na ogródek działkowy. Miasto już po raz kolejny szuka chętnego na wydzierżawienie tej nieruchomości. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę wynosi 14,04 zł plus 23 proc. podatku VAT.

📢 Czy w Krakowie jest szansa na legalne wypicie piwa pod chmurką? Głos zabrała policja i straż miejska Radny Dominik Jaśkowiec zaproponował aby miasto przeprowadziło konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nad Wisłą specjalnej strefy na bulwarach, w której można by było legalnie spożywać niskoprocentowy alkohol. Krakowska straż miejska uważa, że takie rozwiązanie wymagałoby zaangażowania większej liczy patroli w tych miejscach, co osłabiłoby poczucie bezpieczeństwo w innych rejonach miasta. 📢 Kraków. Nowy park w Bronowicach jest już prawie gotowy. Pod koniec roku mieszkańcy już będą mogli z niego skorzystać Jak deklaruje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: - Pod koniec tego roku Dzielnica VI Bronowice zyska nowe miejsce zielonej rekreacji. Miejsce idealne na spacer – urokliwy staw, widokowe pomosty i ścieżki spacerowe wśród drzew. Aktualnie trwają jeszcze prace w części leśnej, gdzie powstają naturalne ścieżki i alejki. W Parku Tetmajera ma również zostać posadzonych blisko 5,5 tys. sztuk przeróżnej kwiatów i zieleni. Czas jego otwarcia również nie jest przypadkowy, ponieważ 2023 rok - oficjalnie jest Rokiem Włodzimierza Tetmajera.

📢 Kolos powstaje przy Dworcu Głównym w Krakowie. Potężny blok widać nawet z Kopca Kościuszki. Jakim cudem mógł powstać w tym miejscu? Pnie się w górę kaskadowy apartamentowiec budowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Ma mieć ponad 43 metry wysokości i wybija się ponad pobliską zabudowę. Osiedle, które firma wybudowała wcześniej, płytę górną Dworca Głównego czy Galerię Krakowską. Widać dysproporcję między tym kolosem a najbliższą zabudową. Pytamy urzędników miejskich, jak to się stało, że można było tego budowlanego King Konga wsadzić w to miejsce, tak blisko centrum Krakowa.

📢 Kraków. Ponad 370 psiaków i przeszło 400 kociaków czeka na kochające domy. KTOZ apeluje. Może, któryś zwierzak czeka właśnie na Ciebie Wystarczyło zaledwie jedno popołudnie by do Schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafiło 10 milusińskich. Jak również informuje schronisko, tylko w ubiegły weekend, pod swoją opiekę przyjęło 22 zwierzęta. Łącznie w schronisku znajdują się 374 psy i 418 kotów. Niektóre mają więcej szczęścia i znajdują nowy dom w mgnieniu oka. Inne niestety czekają już latami. Trzymamy kciuki, by każdy z nich znalazł kochający dom.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę