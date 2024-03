Najciekawsze spektakle teatralne w Krakowie. Na co warto się wybrać z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru?

Międzynarodowy Dzień Teatru w Krakowie

Fundacja Chodźże do teatru rozdaje 500 unikatowych toreb z ponad 1000 prezentów od krakowskich teatrów!

Już w środę 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru będziemy obecni w różnych miejscach Krakowa, tętniących życiem studenckim, aby podzielić się z Tobą specjalnie zaprojektowanymi przez nas torbami "Chodźże do teatru", pełnymi niespodzianek! W środku znajdziesz zaproszenia na najlepsze spektakle krakowskich teatrów, ciekawe książki, puzzle, oryginalne koszulki i wiele innych fantastycznych upominków, które przygotowaliśmy we współpracy z naszymi partnerami.

Spektakle teatralne 2024. Na co warto się wybrać w Krakowie?

Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Teatru 2024

Międzynarodowy Dzień Teatru ma na celu podkreślenie znaczenia teatru jako medium kultury, edukacji i rozrywki. To także okazja do promowania wartości teatru jako narzędzia do budowania więzi społecznych, rozwoju osobistego oraz do szerzenia różnorodności kulturowej. Co roku przygotowywane jest tzw. orędzie międzynarodowe, którego autorem jest wybitna osobistość ze świata kultury. Swoje przesłanie w takiej formie wygłaszali w przeszłości już m.in. Václav Havel, John Malkovich, Pablo Neruda, Arthur Miller, a także Polacy – Janusz Warmiński i Krzysztof Warlikowski.

Każdego roku powstaje również polska wersja orędzia. W roku ubiegłym jego autorką była pracująca w warszawskim Teatrze Polskim Switłana Oleszko, tym razem Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego powierzył to zadanie Jakubowi Skrzywankowi.