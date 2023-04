Prasówka Kraków 2.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Wisła Kraków nie miała najmniejszych problemów z ograniem Chrobrego Głogów. „Białej Gwieździe” wystarczyła tak naprawdę jedna bardzo dobra połowa, by wypracować sobie odpowiednią zaliczkę, a później kontrolować już sytuację na boisku. Po tym zwycięstwie Wisła traci już tylko jeden punkt do miejsca dającego bezpośredni awans do ekstraklasy, które zajmuje Ruch Chorzów. Krakowianie wykorzystali porażkę „Niebieskich” w Niecieczy i odrobili kolejne trzy punkty. To była siódma kolejna wygrana Wisły!