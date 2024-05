Prasówka 26.05.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

To było prawdziwe święto, trybuny podczas sobotniego meczu Hutnika z Olimpią Grudziądz (1:2) wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Specjalną oprawą został doceniony przez kibiców kapitan Krzysztof Świątek, który rozegrał ostatni mecz w barwach nowohuckiej drużyny i zamierza kontynuować karierę w innym klubie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów na Suchych Stawach.

Puszcza Niepołomice pokonała Piast Gliwice 1:0 w ostatniej kolejce ekstraklasy. To historyczny dzień dla podopiecznych Tomasza Tułacza - beniaminek utrzymał się w ekstraklasie. Zajął w niej 12. miejsce z dorobkiem 40 punktów. Co więcej, Puszcza wyprzedziła w tabeli Cracovię (13. lokata, 39 pkt), na której stadionie przecież gościnne rozgrywała swoje ligowe mecze. Panie, panowie, oto najlepsza drużyna Małopolski w sezonie 2023/2024. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok.

Dalmatyńczyki, muzyka, smaczne potrawy, zawody żeglarskie, a do tego konkursy z ciekawymi nagrodami. Piknik Chorwacki nad Zalewem Bagry to świetna okazja do tego by poznać chorwacką historię czy kulturę, a także po prostu świetnie spędzić czas. W sobotę 25 maja nad akwenem pojawiło się naprawdę sporo osób.

IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje w roku szkolnym 2023/2024 jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Z tej okazji szkoła, mająca siedzibę przy ul. Kazimierza Czapińskiego 5, wzbogaciła się o nowoczesne centrum sportowe. To tutaj w sobotę (25 maja) zaprosiła na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Profesorów, Pracowników i Przyjaciół IX LO.