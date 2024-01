Powstańcy styczniowi znów przybyli do Ojcowa. Pokazami rekonstruktorów uczcili 161. rocznicę walk z zaborcami Barbara Ciryt

"Poczuj się jak powstaniec styczniowy w Ojcowie - to hasło 161. rocznicy obchodów wybuchu powstania styczniowego organizowanych w Ojcowskim Parku Narodowym. Tu do doliny Prądnika przybywali ochotnicy, którzy chcieli walczyć z zaborcami. Tu Apolinary Kurowski tworzył obóz. 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie. Teraz rekonstruktorzy, przebierańcy prezentowali jak wyglądali powstańcy, w co byli ubrani, jaką mieli broń, jak się szkolili i kto miał wpływ na powstanie. W sobotę, 20 stycznia 2024 roku znów w Ojcowie założono obóz powstańczy.