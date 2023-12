Noworoczne postanowienia. Nowy rok to dobry czas na zmiany. Decyzja należy do ciebie!

Przełom roku to dobry moment na noworoczne postanowienia. Zastanawiacie się, czy to ma sens? Okazuje się, że tak! Fakt, że nadchodzi nowy rok, budzi w nas nadzieję. Jeszcze będzie szansa, żeby coś zmienić na lepsze. Przełom roku to jest właśnie znakomity moment na wprowadzenie zmian. Decyzja należy do ciebie!

Noworoczne postanowienia: wydarzenie w Twoim życiu

Można zacząć od osobistego akcentu i zrobić coś dla piękna, fundując sobie sesję w gabinecie tatuażu. Jeśli interesujecie się tego typu stylizacjami, taki prezent dla siebie będzie jak najbardziej na czasie. Doświadczeni artyści tatuażu, a każdy z nich specjalizuje się w unikalnym stylu, niezwykłe pomysły, niesamowite rezultaty to Studio Tatuażu Tygrys. Wykonane przez artystów w swoich fachu w profesjonalnym gabinecie oryginalny i elegancki tatuaż i piercing, mogą stanowić dzieło sztuki, a może pomóc zobaczyć nas jako indywidualistów z artystyczną duszą. Do tego niezwykła. pomagająca odprężyć się atmosfera panująca w studio, oraz porady i instrukcje, jak pielęgnować przekłucia. Jeśli już masz tatuaż, z którego nie jesteś zadowolony - tutaj to naprawią, będzie pięknie! Bezstresowo, oryginalnie, bezpiecznie i w świetnej atmosferze – do tego studio przychodzi się, by wracać po następne dzieło sztuki tatuażu.

Szukasz miejsca na organizację swojej imprezy? Chcesz, żeby było to miejsce wyjątkowe, które zapadnie w pamięć Twoim gościom? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź ofertę Krakowiacy i Ślązacy! Przyjęcia weselne, komunie, chrzciny, jubileusze, imprezy firmowe, szkolenia czy konferencje – jest to miejsce idealne na takie wydarzenia. Duża, przestronna sala na 100 osób, która pomieści nawet duże przyjęcia, klimatyzowane pomieszczenie, dzięki czemu impreza będzie komfortowa - niezależnie od pogody, do tego wygodny i przestronny parking dla gości, dzięki czemu nie będą musieli martwić się o to, gdzie bezpiecznie zaparkować samochód. Mają na koncie wiele udanych imprez, z których goście wychodzą zachwyceni. Dlaczego? Są elastyczni na życzenia gości i w pełni profesjonalni. Dysponują mistrzowską kuchnią i zapleczem multimedialnym. To nie wszystko! Jeśli Twoi goście będą chcieli zostać na dłużej, jest możliwość rezerwacji noclegów na miejscu. Tutaj impreza będzie niezapomniana.

Marzy Ci się zimowa przygoda? ZakopaneQuady to zimowa przygoda z gwarancją!

Ich imprezy są zawsze bezpieczne i profesjonalne. Wysoce wykwalifikowana kadrę instruktorów zadba o to, abyś spędził czas w pełni bezpiecznie i komfortowo. Masz do wyboru wiele tras, dostosowanych do każdego poziomu umiejętności. Możesz wybrać wycieczkę po górskich szlakach, zjazd z Gubałówki czy przejażdżkę po malowniczych okolicach Zakopanego. Oni znają najlepsze trasy, a quady, rowery i skutery śnieżne ich pasja. Wśród klientów cieszą się świetną opinią, ugruntowaną przez 16 lat działalności. Tu doświadczenie towarzyszy pasji do sportów motorowych i rowerowych. Zorganizują niezapomnianą zimową imprezę pełen emocji, niezapomnianych wrażeń i przygód. A wszystko bezpiecznie i w pełni profesjonalnie. Dla tych, którzy palą papierosy albo używają ich elektronicznych wersji, proponujemy Reset 33. Co to jest? To narzędzie, eliminujące chęć dostarczania nikotyny do swojego organizmu. Nie są to żadne gumy, plastry, spraye, magiczne talizmany czy rytuały na rzucenie palenia. Jest to kompendium wiedzy, składające się głównie z filmów, które można oglądać w domowym zaciszu. Wystarczy wejść na stronę i włączyć pierwszy etap. Na uczestników czekają głębokie przeżycia. Każdy, kto oczami wyobraźni zobaczy własną osobę na wyższym poziomie, wolnym od nałogów, zrobi wszystko, aby tak się właśnie stało. Dlaczego jest to takie skuteczne? Pokonywanie nałogów jest jak... gotowanie zupy. Wystarczy połączyć kilka składników w odpowiednim czasie. Należą do nich między innymi: strach przed utratą zdrowia, niechęć do wydawania pieniędzy na czynność, która nie poprawia jakości życia, szczypta pewności siebie, kilogram samodyscypliny, jak również pół szklanki asertywności. Tobie również się uda. Powodzenia!

Noworoczne postanowienia: zdrowie jest najważniejsze!

Nowy rok to czas postanowień. Często obiecujemy sobie, że w nadchodzącym roku będziemy zdrowsi, szczęśliwsi i bardziej produktywni. Jednym z dobrych sposobów na spełnienie tych postanowień jest regularne korzystanie z masażu. Gabinet masażu GM Ronczek, to miejsce dla każdego, kto potrzebuje odpocząć od codzienności, jednocześnie dbając o zdrowie. Pełen profesjonalizm masażysty sprawia, że czujemy się komfortowo, a intensywność masażu jest indywidualnie dostosowana do naszych potrzeb. Ważne też, że podczas sesji jesteśmy informowani o kolejnych etapach. Masaż to zabieg, który ma wiele zalet dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Pomaga zmniejszyć napięcie mięśniowe, poprawić krążenie krwi i limfy, a także zredukować stres i lęk. Regularny masaż może również poprawić jakość snu, zwiększyć odporność organizmu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Masaż to doskonały sposób na relaks i odprężenie. Po ciężkim dniu pracy lub nauki może pomóc nam zapomnieć o problemach i zregenerować siły. Masaż może również pomóc nam poprawić nastrój i zwiększyć poczucie własnej wartości. Korzystanie z relaksacyjnych dobrodziejstw zabiegów masażu to czysta przyjemność. Nic dziwnego, że sprawdzony masażysta, to skarb. Masaż to doskonały sposób na relaks i odprężenie. Pexels Rozpocznij Nowy Rok z dbałością o zdrowie! To doskonały czas, aby podjąć kroki w kierunku lepszego zdrowia i energii. Zacznij już dziś! Krakowskie Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej to miejsce godne polecenia. Efekty tlenoterapii odczuwa się już po kilku seansach. Wykorzystaj więc moc nowatorskich terapii: inhalacji wodorem molekularnym oraz tlenoterapii hiperbarycznej. Inhalacja wodoru pomaga zmniejszyć stres oksydacyjny i poprawić funkcjonowanie organizmu, a tlenoterapia hiperbaryczna zwiększa poziom tlenu w tkankach, wspierając regenerację i leczenie. Postaw na zdrowie i zadbaj o siebie już dziś. Twoje ciało Ci podziękuje! Zacznij ten Nowy Rok z nową energią i lepszym samopoczuciem.

Klinika ginekologiczno–położnicza „Arka” została założona w 2000 roku przez dr. Andrzeja Bałasza, kontynuatora dzieła swojego ojca, równie znanego i cenionego lekarza ginekologa – położnika, doktora Aleksandra Bałasza. Znajduje się w samym sercu starego Krakowa, przy ul. Królowej Jadwigi 15. Najważniejsze, że szybką i profesjonalną pomoc ginekologiczną można uzyskać przez całą dobę, na miejscu, jak i poprzez teleporadę. Co jest ich celem kliniki „Arka”? Dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów. Co za tym przemawia? Lata doświadczeń, wysokie kwalifikacje personelu oraz nowoczesne wyposażenie pozwalają utrzymywać najwyższy poziom świadczonych usług. Tutaj lekarze to specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową, których wiedza oraz kwalifikacje zawodowe pogłębiane są podczas szkoleń i kursów specjalistycznych. Skorzystaj z 15 darmowych zabiegów w miesiącu! Zdrowy Kręgosłup dla Krakowa to projekt, dzięki któremu możesz cieszyć się dobrym zdrowiem. Ból kręgosłupa, migrena, kontuzje sportowe, dolegliwości powypadkowe, słaba odporność, bezsenność, skurcze łydek, spuchnięte kostki, nietrzymanie moczu, zbędne kilogramy - to tylko kilka schorzeń, w których może pomóc urządzenie medyczne Ceragem. Dzięki regularnemu korzystaniu z termołóżka masującego poprawi się fizyczny stan kręgosłupa, co z kolei pozwoli dotrzeć do przyczyn dolegliwości i skutecznie zmniejszyć uciążliwość wielu schorzeń, a nawet pozbyć się ich całkowicie. Projekt (pod patronatem prof. dr hab. Dariusza Muchy) skierowany jest docelowo do osób 60 plus, ale – uwaga - aktualnie może z niego skorzystać każdy, gdyż dolegliwości bólowe nie znają, niestety, ograniczeń wiekowych. Dostajesz 30 dni na wykorzystanie 15 masaży kręgosłupa. Jeśli uznasz, że urządzenie stanie się nieodzowne i pomocne w dalszym życiu – można je wypożyczyć lub kupić, z korzyścią dla Ciebie i Twoich bliskich. Życie bez bólu to największy komfort dla każdego!

- Naprawiamy ludzi! - tak sami o sobie mówią. Dlaczego? Move Center to nowoczesne centrum fizjoterapii i rehabilitacji, zapewniające dostęp do najlepszych specjalistów, korzystających z najnowszych rozwiązań. Dzięki temu możesz liczyć, po pierwsze, na uzyskanie pożądanych efektów w sposób bezpieczny, po drugie - dostosowany do Twoich potrzeb. Problemy z kręgosłupem? Ból kolana? Bolesna kontuzja? Tutaj poradzą sobie z tym problemem. Rehabilitacja pourazowa i fizjoterapia nie ma dla nich tajemnic. Zespół doświadczonych specjalistów skutecznie Ci pomoże. Na samym początku, warto przeanalizować swoje poprzednie postanowienia, by dowiedzieć się, które z nich udało się zrealizować. Co udało się zrobić? Co stanęło na przeszkodzie? Pragniesz poprawy sylwetki? Myślisz o prowadzeniu zdrowego trybu życia? Tutaj, dzięki wiedzy i doświadczeniu, doradzą, jaki rodzaj aktywności fizycznej wybrać pod Twoje potrzeby, tak abyś mógł(a) zrealizować swoje postanowienia! Co zyskujemy? Coś bezcennego: dobre zdrowie!

W Medical Orthopedic Studio nie ma przypadków. Tu stawiają na kompleksową opiekę! Dzięki szczegółowej diagnostyce: badaniu klinicznemu, USG, analizie funkcjonalnej i stabilometrycznej pod kontrolą lekarza, fizjoterapeuty i trenera najpierw dokonują dokładnego rozpoznania i diagnozy. Co teraz? Pozbywają się bólu! To nie wszystko; by utrwalić efekt, stosują indywidualny plan treningowy. W praktyce korzystają z wiedzy, że każdy człowiek jest inny, toteż ćwiczenia i postępowanie jest indywidualnie dobrane do potrzeb i oczekiwań pacjenta. Dzięki temu słabe mięśnie zostają wzmocnione, a te nadaktywne - rozluźnione. Co najważniejsze, nauczą Cię prawidłowych wzorców ruchowych, by stopniowo móc zwiększać obciążenie. Tu nie ma przypadków: terapia jest cały czas monitorowana. Dzięki temu postęp jest kontrolowany na bieżąco, a pacjent, widząc efekty swojej pracy i mając jasny plan do zrealizowania, chętniej trenuje. W ten sposób wspólnie osiągnięcie najlepsze wyniki. Twoje postanowienia noworoczne - pomoc Medical Orthopedic Studio w realizacji celów!

Odkryj moc kobiecej siły w szkole Black Swan Art Pole Dance Studio! Tutaj poznasz nie tylko sztukę tańca. Pole dane, exotic pole czy stretching nie tylko kształtują idealne ciało, ale również wzmocnią Twoją pewność siebie. Pole dance to nie tylko taniec – to wyrażanie pełni kobiecości, budowanie siły i elastyczności. To zajęcia dla kobiet na każdym poziomie doświadczenia swojej kobiecości. Profesjonalna kadra szkoleniowa zapewni Ci indywidualne podejście, przyjazną atmosferę i wsparcie na każdym kroku, niezależnie od poziomu zaawansowania. Różnorodność zajęć i poziomów zaawansowania pozwala wybrać coś dla siebie. Stylowo urządzone studio daje poczucie komfortu i prywatności. Dzięki tej szkole tańca poczujesz, jak pięknie jest być kobietą. W każdym wieku, z doświadczeniem uprawiania tańca czy sportu lub bez tej wiedzy - możesz zanurzyć się w świecie tańca, zdrowej aktywności i piękna, ale także poznać fantastycznych ludzi i odkryć potencjał swojego ciała. Taniec może być formą wyrażania swojej kobiecości, ale i budowania siły. Pexels Czujesz, że zadania i funkcje, które pełnisz w życiu osobistym i zawodowym, zaczynają Cię przerastać? Pogrążony w ciągłym stresie i pośpiechu, czujesz, że jesteś jak naprężona lina? Odstaw stres, przyjdź na Neurojogę! Co to jest? To przyjazny dla ciała i psychiki sposób, by pozbyć się stresu i napięcia. Neurojoga to autorskie połączenie technik ‍tradycyjnej jogi ze współczesną nauką. Jak mówi Ada Jakimiec, która stworzyła i prowadzi autorski program neurojogi, proponuje techniki łatwe do opanowania, racjonalne i możliwe do wykorzystania w naszym codziennym, zabieganym życiu. Neurojoga wspiera ciało, umysł i duchowość. Pokazuje, jak być człowiekiem stabilnie osadzonym w rzeczywistości i jednocześnie świadomym swej duchowej głębi. Tu dowiesz się, jak funkcjonuje Twoje ciało, ale i dusza zazna odprężenia i ukojenia. A do tego małe, kameralne grupy, indywidualne podejście, ciepła, serdeczna atmosfera. Prozdrowotny i relaksacyjny efekt – nie do przecenienia!

Noworoczne postanowienia: osiągnąć cel!

By osiągnąć sukces, trzeba się do tego realnie przygotować i skoncentrować na wysiłkach. Czy jest to zmiana pracy, przełomowa decyzja w życiu zawodowym, czy postanowienie, że odtąd zmieniamy swój styl życia na zdrowszy – decyzja taka wymaga nie tylko odwagi, ale i cierpliwej konsekwencji w działaniu. Uda się, ale trzeba odważyć się i zrobić pierwszy krok! Nowy Rok to idealny czas na wprowadzenie zmian w swoim życiu Freepik Otwórz się na nowe możliwości w Nowym Roku: podbij świat poprzez naukę języków obcych! Centrum Edukacyjne EuroMa to miejsce, gdzie edukacja staje się przyjemnością. Atmosfera bliskości, zaufania i wsparcia przypomina atmosferę w rodzinie. Bogata oferta edukacyjna obejmuje licencjonowane kursy językowe, gdzie nauczymy się angielskiego metodą FUNTOWN oraz DIRECT. Niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, są kursy dla każdego: dostosowane dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz firm. Ci, przed którymi ważne egzaminy, znajdą tu kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i Cambridge. Znajdziesz tutaj wsparcie na każdym etapie edukacji. Nowością są również kreatywne zajęcia Arytmetyki Mentalnej™ dla dzieci, umożliwiające opanowanie umiejętności matematycznych bez użycia kalkulatora czy komputera. Rozpocznij Nowy Rok z entuzjazmem, otwierając się na fascynujący świat języków obcych

Prawo jazdy to podstawa! Ośrodek szkolenia kierowców JUREX to gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego i metodycznego zajęć. Oferują przyjazne i partnerskie podejście, cierpliwych i świetnie przygotowanych instruktorów. Jeśli czas nas goni, warto sprawdzić, że właśnie oni oferują przyspieszone i ekspresowe kursy nauki jazdy. Warto wiedzieć, że poprzez lata praktyki (19 lat na rynku!) wypracowali skuteczne metody pracy z kursantami. Jak to robią? Ich kursy nauki jazdy są kompleksową ofertą: umożliwiają odbycie badań lekarskich w siedzibie ośrodka, służą radą i wsparciem. Co istotne, zajęcia odbywają się zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych – tak, by umożliwić kursantom uczestnictwo bez problemów. Prowadzą także kursy weekendowe. Można więc zdobyć prawo jazdy kategorii A, A1, A2 oraz kategoria B i B-Automat (nowa Toyota Yaris). Tu korzysta się z najnowszych programów wspomagania nauczania – a efektem jest zdanie egzaminu na prawo jazdy sprawnie i bez nerwów.

Zawsze pragnąłeś mówić w obcym języku? Znalazłaś ofertę pracy skrojoną jak dla Ciebie, ale obawiasz się, że nie znasz wymaganych języków obcych wystarczająco dobrze? Mamy na to sposób: Rodzinna Szkoła Językowa MAK. Przemawia za nimi ogromne doświadczenie i profesjonalizm w każdym calu edukacyjnej przygody. Od 1999 roku prowadzą naukę języków angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i niemieckiego dla dzieci, dorosłych oraz firm i przedsiębiorstw. Organizują kursy językowe w formie online, stacjonarnie, a także obozy i zimowiska. Dzieci są bardzo podatne na naukę języków obcych – zbliżają się ferie zimowe, a obóz językowy może być pełną emocji wyprawą w świat języka obcego i innej kultury. Nauka poprzez zabawę, wśród rówieśników, sprawi, że nasze pociechy wrócą z zimowiska nie tylko wypoczęte, ale i zadziwią świat konwersacją w obcym języku. To nie wszystko: Szkoła Językowa MAK zaprasza w swoje progi całe rodziny. Nigdy nie jest za późno, by zacząć naukę języka obcego: dla siebie, dla lepszej pracy, dla satysfakcji – znajomość języków obcych to przepustka do lepszego życia.

