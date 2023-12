Ferie dla spóźnialskich. Świeże pomysły i propozycje, sprawdź!

W Przewrotkach , jedynej wrotkarni w Krakowie, spotykają się różne pokolenia, tworząc jedyną w swoim rodzaju atmosferę zabawy i aktywności dla wszystkich. Bez względu na wiek czy umiejętności, każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Kochasz taniec, rytm i muzykę? Spróbuj zajęć z tańca na wrotkach. Zajęcia dla początkujących to idealny start dla tych, którzy chcą pokonać syndrom "przyklejenia" do bandy i odważnie pojechać przed siebie na wrotkach lub rolkach. Dla tych z marzeniami o figurowych popisach mamy dedykowaną szkółkę rolkarstwa figurowego, prowadzoną przez Magdalenę Staszewską, aktywną zawodniczkę i reprezentantkę Polski. Tutaj można po prostu przyjść pojeździć z całą rodziną. Bawić się wspólnie lub obserwować szalejące dzieci z ciepłą kawą w dłoni na przyjemnej antresoli. Nie masz ani własnych rolek, ani wrotek? Żaden problem - na miejscu czeka wypożyczalnia.

Kochasz prędkość i adrenalinę? Nie ryzykuj na drogach, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! W Gt Sim Race doświadczysz wirtualnej adrenaliny na najwyższym poziomie. Dla ludzi kochających mocne wrażenia stworzono bezpieczne miejsce, ale pełne pasji związanej z wyścigami i motoryzacją. Profesjonalne stanowiska dadzą Wam immersję większą niż kiedykolwiek i gdziekolwiek wcześniej. By podkręcić wyzwanie, prowadzona jest nawet własna liga z tablicą wyników, uzupełnianą na bieżąco wynikami najlepszych graczy. To jest miejsce, gdzie pasja do wyścigów spotyka się z nowoczesną technologią. W bezpiecznych warunkach, ale z najwyższą pasją i szczerym zaangażowaniem.

Chcesz bez kłopotu, szybko i sprawnie zdać egzamin na upragnione prawo jazdy? W szkole jazdy OSK Jantar nauczą Cię nie tylko jak zdać egzamin, ale także jak jeździć bezpiecznie i oszczędnie. Co istotne, auta szkoleniowe oraz motocykle są takie same, jak na egzaminie w MORD Kraków. Szkolenie praktyczne do kursów motocyklowych dopasowane jest do możliwości kursanta z doświadczoną i wymagającą kadrą. To ważne: tutaj motocykliści szkolą motocyklistów. Elastyczny grafik i dobra organizacja, indywidualne podejście, a przede wszystkim zaangażowani, pełni empatii instruktorzy: cierpliwi, konkretni i z pomysłem na opornych, zapewniający bezstresową atmosferę i naukę bezpiecznej i przemyślanej jazdy.

Jazda samochodem po wiecznie zatłoczonym mieście, jakim jest Kraków, nie jest łatwą sprawą. Nie czujesz się pewnie za kierownicą? Potrzebujesz jazd doszklających, które pozwolą Ci odzyskać pewność siebie? Planujesz zrobić prawo jazdy? Dobrze trafiliście! Szkoła nauki jazdy Sigma istnieje już 15 lat. Dzięki nauce jazdy z OSK Sigma nie tylko zdasz na prawo jazdy za pierwszym podejściem, ale przede wszystkim będziesz dobrym kierowcą. Ważne jest, że kursy są dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów. Nauka odbywa się wyłącznie na tych samochodach, które są obecnie wymagane na egzaminie w województwie małopolskim. Wykwalifikowana kadra instruktorów dba o każdy szczegół w trakcie szkolenia. Do dyspozycji kursantów są klimatyzowana sale wykładowa oraz własny plac manewrowy, a także możliwość zrobienia badań lekarskich na miejscu.

Nieprawdopodobny, jedyny taki w Krakowie, widok na Wisłę, Zamek Królewski na Wawelu i cały Kazimierz. Ekskluzywna atmosfera, muzyka, wyszukane napoje, to Coctail Bar SIX FoorTop w Krakowie. Kameralne klimaty powodują, że trafiają tu tylko wybrańcy. Wspaniały taras widokowy stwarza malowniczy plener dla sesji zdjęciowych. Wspaniała miejscówka, by zorganizować jubileusz, urodziny, imprezy okolicznościowe, jak wieczór panieński czy kawalerski - szczęśliwi, którzy odwiedzą to miejsce, będą mieli co wspominać.

To dopiero jest pizza! Pizza neapolitana od Olio jest tak dobra, że dosłownie uzależnia! Gdzie szukać tych pyszności? Tuż obok Kładki Bernatka, łączącej Kazimierz z Podgórzem, mieści się królestwo neapolitańskiej pizzy, czyli Olio; restauracja, serwująca jedną z najwspanialszych pizz w Krakowie. Składniki są najprzedniejszej jakości. Sam widok i zapach zachęcają. Tak, nie mylicie się: to jedna z 50 pizzerii, uznanych za najlepsze na świecie (w 2022 i 2023 roku)! Jako jedna z nielicznych może się pochwalić ty, że posiada certyfikat prawdziwej pizzy Neapolitańskiej A.V.P.N.nr 935. Sercem restauracji jest piec, sprowadzony prosto z Neapolu. Dzięki niemu każda pizza to niebo w gębie. Jeśli dodamy do wyjątkowej pizzy niebanalne wnętrze z niepowtarzalną estetyką w stylu boho, macie odpowiedź na pytanie, dlaczego warto odwiedzić to miejsce.

Odkryj Nibylandię – najwspanialszą salę zabaw dla Twojego dziecka! Bajecznie kolorowe i bezpieczne środowisko, to idealne miejsce do rozwoju dziecka i radości przeżywania dzieciństwa. Tutaj każdy dzień staje się niezapomnianą przygodą! Dzieci zdobywają cenne umiejętności poprzez zabawę. Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych i troskliwych animatorów, są pełne kreatywności i atrakcji. Tu każdy dzień naszych pociech stanie się przygodą pełną śmiechu i nauki. Twój pełen energii maluch zanurzy się w bezpiecznym i radosnym świecie, gdzie przyjaźnie zawiera się na placu zabaw, a nauka staje się fascynującą przygodą.

Masz ciekawe pomysły, ale brak Ci warsztatu? Chcesz doskonalić krawiectwo albo nauczyć się szyć? Kreatywne krawiectwo jest Twoją pasją? Spotkania z ludźmi, budujące poczucie wspólnoty są ci bliskie? To znaczy, że to miejsce dla Ciebie. Odnajdziesz tu wsparci i profesjonalne porady. Slow Fashion Cafe to doskonale wyposażona pracownia krawiecka. To szkoła szycia, butik i kawiarnia w jednym. Można tu własnoręcznie uszyć niepowtarzalne kreacje, ale i wypić doskonałą kawę z ciasteczkiem. Tutaj poznasz stylistyczne triki, dowiesz się, jakich składów ubrań szukać podczas zakupów, poznasz swój typ sylwetki i dowiesz się jak odpowiednio dopasować do siebie fasony i kroje, tak aby czuć się świetnie i tak samo wyglądać. Radość tworzenia, indywidualne podejście, ekologiczna, ręczna produkcja, dają wielką satysfakcję w postaci samodzielnie stworzonych kreacji, ale i życia w stylu Slow Life, w zgodzie z naturą, ale i ze sobą.

By The Way to prawdziwa uczta dla miłośników świeżych owoców morza, kwintesencja dobrej kuchni i obsługi. Każdy kęs to eksplozja świeżości, a mistrzowska kuchnia komponuje dania z najwyższej jakości składników, dostarczanych codziennie. Kreatywne dania z owoców morza składają się na niezapomniane doznania kulinarne. Doskonała i kompetentna obsługa w eleganckim wnętrzu daje nam poczucie luksusu. Wyjątkowy klimat, wyborne menu i profesjonalizm szefa kuchni, sprawiają, że jest to idealne miejsce zarówno na romantyczną kolację, rodzinny jubileusz, jak i spotkanie biznesowe.

Ferie z KRAUL-em to doskonały czas dla najmłodszych i tych trochę starszych. Dzieci i nastolatki mogą bawić się i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności - jazdy na desce bądź na nartach. Towarzyszy temu beztroska atmosfera, w której przeżyją niezapomniane chwile z grupą rówieśników. Wszystko to w pełnych warunkach bezpieczeństwa, pod okiem i opieką profesjonalnych pasjonatów aktywnego trybu życia. Masa atrakcji, niezwykłe pozytywne emocje i białe szaleństwa na świeżym powietrzu! To nie wszystko; do wyboru m.in. obóz językowy w Wielkiej Brytanii, obozy dla dzieci i młodzieży, wczasy rodzinne w Bukowinie i we Włoszech to tylko niektóre z zimowych hitów! Niegasnąca pasja, kreatywność i doświadczona kadra sprawiają, że właśnie tak spędzone ferie będą wyjątkowe.