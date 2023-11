Pomysł na świąteczny szał. Propozycje na Boże Narodzenie 2023

Nadchodzi szczególny czas. Okres świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowy. Pragniemy je spędzić jak najmilej, w gronie ludzi, których kochamy. W tym czasie bardziej niż zwykle lubimy wracać myślami do czasów dzieciństwa, kiedy oczekiwało się z ekscytacją chwili otwierania prezentów. Wiemy, czego potrzebują nasi kochani bliscy. A czego pragną? Podrzucamy kilka pomysłów na odpowiedni prezent świąteczny.

Ciągle nowe pomysły i propozycje, pozytywne myślenie i dobre nastawienie, profesjonalizm, dzięki czemu będziecie zadowoleni z zakupów to Albi. Czego tu nie ma?! Gry dla dzieci, gry strategiczne, gry rodzinne, prezenty i oryginalne gadżety na każdą okazję. Znajdziecie tu również unikalną koncepcję edukacyjną „Czytaj z Albikiem”, skierowaną do dzieci w różnym wieku. Co to jest? Świetna zabawa! Z elektronicznym piórem Albik najmłodsi czytelnicy mogą samodzielnie odkrywać informacje, dźwięki, piosenki, quizy i zagadki zawarte w książkach. Seria książek, gier i puzzli pozwala na poznawanie świata i naukę przez zabawę od najmłodszych lat. To idealny pomysł na prezent, który „rośnie” wraz z dzieckiem! Doskonały prezent na każdą okazję to indywidualnie dobrane praliny! Dzięki Sweet Message możesz w „słodki” sposób przekazać wyrazy miłości i serdeczności. Oryginalne autorskie receptury, wyłącznie świeże surowce najwyższej jakości bez sztucznych środków konserwujących to smakowa niepowtarzalność i doskonałość. To uczta nie tylko smaku, ale i dla oczu. Estetyczne, pięknie wyglądające i wybornie smakujące praliny to styl i elegancja.

Najlepsze kawy ze wszystkich rejonów świata to Ja-Wa Palarnia Kawy. Rodzinna palarnia kawy w centrum starego Krakowa sprawiła, że każdy smakosz może znaleźć tu swoją ulubioną małą czarną. Dbałość o każdy szczegół, ręcznie pakowana, świeżo wypalona kawa sprawiają, że ta palarnia to prawdziwa manufaktura kawy. Od wielu lat sprowadzają także najlepsze herbaty z całego świata. Ten sklep z kawą, to miejsce, w działanie którego wkładają całe serce, i to czuć: kawa od nich czy herbata to przyjemność i wytchnienie, ale i łyk energii na każdy dzień. Sklep Karmel to urokliwy mały sklep zlokalizowany w centrum Krakowa na Starym Mieście. Karmelicka 12 to może niepozorny lokal, ale to istna kopalnia niepowtarzalnych prezentów pod choinkę. Znajdziecie tutaj szeroki wybór biżuterii wykonanej w różnych technikach, kolorowe skarpetki, plecaki, saszetki, nerki, torby. Uzupełnieniem asortymentu są akcesoria zimowe, takie jak czapki, rękawiczki, opaski, chusty czy szaliki. Obsługa pomoże dobrać prezent oraz odpowiednio go zapakować. Wszystkie rzeczy są niesztampowe, oryginalne, robione z pasją, a także wysokiej jakości - co jak podkreśla właścicielka, jest dla niej priorytetem. Jeśli ktoś szuka miejsca innego niż galeria handlowa, z fajnym klimatem i przemiłą obsługą, to koniecznie musi tu wpaść.

W sercu Krakowa, przy ul. Długiej 52 INSITY zabierze Cię na przygodę do świata perfum i zapachów. Miejsce Można zanurzyć się wśród ponad 500 zapachowych inspiracji, cofnąć na chwilę w przeszłość i odnaleźć dawno już wycofane z produkcji zapachy z produkcji. Może któryś z nich pamięta Twoja Babcia lub Mama?

Co najważniejsze - można testować i bawić się zapachem już od 6ml czy 10ml buteleczek. Znajdziesz tu perełki jak zapachy do domu, mydła zapachowe, olejki zapachowe i eteryczne, kadzidełka, zapachy do tkanin, czy świece zapachowe, które pozwalają na stworzenie niebanalnego prezentu dla bliskich czy też symbolicznego upominku dla znajomych. Perfumeria pełna inspiracji na wyjątkowe prezenty! Lokalna palarnia BeMyBean powstała tak, jak powstaje każda plantacja – wszystko zaczęło się od jednego ziarenka. Początki to niewielka palarnia na kawowej mapie Krakowa. Do nieco schowanego lokalu docierali głównie znajomi, ale wraz z rozwojem sklepu internetowego grono klientów rozrosło się daleko poza Kraków. Teraz jest to miejsce, w którym kawa łączy różnych ludzi. Chociaż ich ziarna pochodzą z odległych zakątków świata, a z kawą jeżdżą po całej Polsce, pozostali lokalni. Kto się nie skusi na aromat świeżo zmielonych ziaren? W palarni z showroomem na Zabłociu wypalają, parzą i piją znakomitą kawę. Spróbuj: tutaj wydobędą z ziaren to, co najlepsze.

W poszukiwaniu najlepszych smaków na świąteczny stół, warto zwrócić uwagę na delikatesy rybne Lucky Fish; słyną z wielkiej oferty zarówno świeżych, jak i mrożonych produktów. Miłośnicy tradycyjnych smaków z pewnością docenią ryby z własnej wędzarni, a także szeroki wybór marynat śledziowych. Produkty te, przygotowywane według sprawdzonych receptur, są gwarancją niezapomnianych doznań smakowych. Dla miłośników kuchni azjatyckiej, Lucky Fish oferuje świeże sushi, przygotowywane przez doświadczonych sushi masterów. Sklep proponuje również szeroki wybór produktów do samodzielnego przygotowania sushi, dzięki czemu każdy może poczuć się jak prawdziwy mistrz tej sztuki kulinarnej. Niech te święta będą wyjątkowe z delikatesami Lucky Fish: tu tradycja łączy się ze smakiem! Na pewno uda Wam się znaleźć coś, co sprawi najbliższym radość i pozwoli zapamiętać miłe rodzinne chwile. Freepik Nie od dziś wiadomo, że miód to samo zdrowie. Trudno przecenić jego właściwości! To jeden z najzdrowszych i najbardziej wartościowych naturalnych produktów znanych człowiekowi, a jednocześnie – najsłodszy naturalny medykament. Miód znany jest ze swych właściwości antybakteryjnych. Pomaga w walce z przeziębieniem i grypą. Wspomaga również układ krwionośny, jest wprost nieoceniony w walce z miażdżycą. Dzięki dużej zawartości żelaza wybitnie przyczynia się do wspomagania pracy serca. Pasieka Towarowa „Prosto z Ula” jest pasieką rodzinną, a liczy kilkaset uli! Pasieki położone są w czystych ekologicznie terenach, np. w Rezerwacie Przyrody „Lasy Radłowskie”. Nowoczesna pracownia dysponuje specjalistycznym sprzętem pszczelarskim i spełnia wszelkie europejskie wymogi higieniczno-sanitarne. Ich wyborne, certyfikowane miody i inne pszczele produkty, jak propolis czy pyłek kwiatowy pochodzą wyłącznie z własnych pasiek.

