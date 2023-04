Zaplanuj majówkę! To czas na wytchnienie dla duszy i ciała

Wiosenna pogoda sprzyja spacerom i odkrywaniu nowych miejsc. Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas? Zwłaszcza, że nadchodzi majowy, długi weekend. To czas, kiedy na chwilę możemy odpocząć od pracy, poczuć się beztrosko i na luzie.

Zbliża się majówka 2023, wielu z nas organizuje w tym czasie długi wypoczynek z rodziną i znajomymi. Gdzie pojechać na wycieczkę? Długi weekend majowy to świetna szansa na doładowanie baterii. Część z Was zdecyduje się na wycieczkę w góry, nad morze czy jezioro, inni będą korzystać z kilku wolnych dni w mieście, a jeszcze inni spędzą majówkę w... pracy. W każdym przypadku bardzo istotne jest dobre samopoczucie i humor.

Majówka 2023: Czas na biwak

Z nimi na pewno nie będziesz się nudzić. W Sqadnica Harcerska znajdziesz nie tylko artykuły, dedykowane harcerzom (jak mundury, chusty, odznaki i plakietki), ale wszelkie elementy sprzętu biwakowego, odzież turystyczną i wojskową, akcesoria surwiwalowe, potrzebne narzędzia, śpiewniki, gadżety, gry, quizy i upominki. Jednym słowem, doskonale zaopatrzona składnica harcerska, gdzie profesjonaliści doradzą ci w zakupach. Można odebrać zamówienie online lub kupić coś na miejscu. Z nimi nie zginiesz!

Udany wypoczynek w sercu Szczawnicy to Dom Górski Czarda. Przytulne wnętrza, skomponowane z najwyższą starannością z doborem naturalnych materiałów, doskonała kuchnia w oparciu o lokalne produkty: wędliny, kiełbasy, sery, jajka, świetna lokalizacja (wszędzie blisko) i dobry dojazd z bezpłatnym parkingiem. Wszystko to w Pieninach, górach malowniczych i fotogenicznych. Dla dzieci – plac zabaw z trampoliną, dla wszystkich – możliwość bezpłatnego wypożyczenia roweru. Pełen komfort z pięknymi widokami na wyciągnięcie ręki. Tylko tu w pobliżu znajdują się aż trzy parki narodowe; Pieniński, Gorczański i Tatrzański. Tylko tu możesz zamoczyć stopę w najczystszej rzece: Białce. Łęg Camp to hektary pięknie zalesionego kempingu. Doskonałe miejsce dla kamperów i namiotów. Znajdziecie tu dużo uroczych zakątków, gdzie nie zagląda się innym do grilla. Do dyspozycji gości czyste sanitariaty, pralnia i suszarnia, sklep, miejsce na ognisko oraz plac zabaw dla dzieci. W pobliżu doskonałe warunki do jazdy na rowerze, malownicze zamki nad Jeziorem Czorsztyńskim, granica ze Słowacją. Camping jest pozytywnie nastawiony na gości z czworonogami. To miejsce samo zachęca do następnego biwaku!

Świetna atmosfera, komfortowe i wygodne pokoje, miła i profesjonalna obsługa, nieziemska kuchnia, oparta na lokalnych i świeżych, sezonowych produktach - to La Playa Resort & Camp. Na terenie ośrodka mamy bogatą ofertę rekreacyjną: do dyspozycji gości są boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej, korty tenisowe, basen, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Jest plac zabaw i brodzik dla dzieci. Piaszczysta plaża z bezpłatnymi leżakami oraz baza nurkowa dla chętnych popróbować tego sportu. Malownicza okolica, las, kąpielisko z kryształowo czystą wodą; idealne miejsce na spotkania z przyjaciółmi czy rodzinny weekend. Tutaj wspaniale wypoczniesz wśród pięknego krajobrazu, ciesząc się pyszną kuchnią i relaksując podczas sportowych aktywności. Na górskie wędrówki i spacery dobrze jest zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie i wyposażenie turystyczne Pixabay CRAG STORE to sklep z odzieżą górską i turystyczną. Planując kilkudniowy camping lub weekendowy trekking po górach warto zaopatrzyć się w wygodną odzież i turystyczne akcesoria. W czasie podróży komfort, swoboda i niezawodność są kwestią priorytetową, a tutaj wiedzą o tym wszystko. Tak początkujący turyści i spacerowicze, jak i zaawansowani zdobywcy szczytów znajdą tu odpowiednie buty w góry, plecaki trekkingowe oraz najwyższej jakości akcesoria turystyczne.

Majówkę można spędzić ciekawie również tu; Muzeum Okręgowe w Tarnowie wyróżniają – oprócz ciekawych eksponatów - cudowni przewodnicy, z ogromną wiedzą, bezgranicznym zaangażowaniem i wyjątkową umiejętnością opowiadania historii. Tutaj widać pasję oraz lata zdobywania wiedzy na temat regionu. Historia opowiadana tutaj jest nadal żywa, a kiedy wejdziemy po szklanych schodach na wieżę, zobaczymy widok jedyny w swoim rodzaju. Muzeum Okręgowe w Tarnowie to doskonałe miejsce dla miłośników historii, etnografii i sztuki.

Majówka 2023: Czas dla siebie

Mistrzowsko opracowany unikalny program rytuałów piękna, to FARMONA Wellness & SPA. Zabiegi pielęgnacji ciała lub twarzy oraz masaże w Balijskim SPA prowadzone są przez profesjonalnych terapeutów z Indonezji i wyspy Bali – absolwentów wyłącznie najlepszych szkół masażu i naturalnych terapii w Azji. Mamy tu do dyspozycji nie tylko iście królewskie rytuały pielęgnacji ciała, twarzy i dekoltu, ale i łaźnię błotną, saunę oraz tajską łaźnię ziołową. FARMONA Wellness & SPA oferuje holistyczny pobyt w świecie piękna, wypoczynek w wysmakowanych wnętrzach i wyjątkową atmosferę, dzięki której zregenerujemy siły i znajdziemy wytchnienie od codzienności. Zadbaj o siebie - teraz jest na to najlepszy czas Freepik Dwór Role to wyjątkowe miejsce, w którym można się odciąć od świata, by wypocząć. Nie trzeba się niczym, ani nigdzie spieszyć. Daleko od dróg i miast, można skupić na tu i teraz: parku, tarasie, zieleni i spacerach po okolicach. Klimatyczne i wygodne pokoje zapewniają pełen komfort. Dwór przyjmuje gości powyżej 14 lat. Dodajmy do tego wspaniałą kuchnię, opartą na regionalnych tradycjach, własnych przetworach i ekologicznych produktach. Dwór został odrestaurowany i urządzony z pieczołowitą dbałością o każdy szczegół. Na tarasie z widokiem na obszerny ogród, można spędzić cały dzień, czytając książkę lub napawając się ciszą tego miejsca i słuchając śpiewu ptaków od wiosny. Dla aktywnych w okolicy jest mnóstwo dobrze oznakowanych szlaków rowerowych wśród lasów, łąk i dzikich jezior, jazda konna i kajaki.

Dom to jedna z najważniejszych w życiu spraw. Kto nie marzy o własnym domu? Oni inspiracje znajdują w samej naturze, ale ich projekty wyróżniają się oryginalnością, są nowoczesne i funkcjonalne, a przede wszystkim – wykonane z wielką starannością. Pracownia My Home.eco to projekty ekologiczne, energooszczędne i na wiele lat. W domu, który zaprojektują, poczujesz, że warto było walczyć o swoje marzenie: własny dom.

Majówka 2023: Czas na aktywny relaks

Aloha Park to miejsce, które pokochają amatorzy sportów wodnych i nie tylko. Troskliwa obsługa w postaci kompetentnych instruktorów, piękne położenie, dobry dojazd – to zdecydowanie najlepszy Wake Park w Krakowie. Aloha Park jest idealnym miejscem dla wszystkich fanów sportów wodnych, zarówno tych, którzy już pływają, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z wakeboardem. Znajdziecie tu: wyciąg wakeboardowy, wodny tor przeszkód, trick board, deski SUP, rowery wodne, kajaki oraz boisko (siatkówka plażowa, beach tenis). Deski, pianki, kamizelki wypornościowe czy kaski wypożyczycie na miejscu. Aloha Park to najlepsi ludzie, najlepsza pogoda (także ducha!) najlepsze porady, najzimniejsze napoje i najlepszy klimat. Majówkę 2023 czas zacząć! Freepik Fajne miejsce na spędzenie aktywnie czasu z naszymi pociechami. Park Wola Sport to najciekawszy i jedyny taki park sportowy w Krakowie dla całej rodziny. Można się zrelaksować, można się sprawdzić. Atrakcji jest bez liku; na dzieci i rodziców czekają: park trampolin, eurobungee, powietrzny tor przeszkód w siatkach, parku linowy oraz ścianka wspinaczkowa. To nie wszystko; żądnych wrażeń ucieszą wyścigi tyrolek, turniej wspinaczki po skrzynkach, wyścigi pontonowe, a także wyścigi na quadach safari. W strefie sportowej na miłośników sportu czekają m.in. tenis ziemny, boisko piłkarskie, siatkówka plażowa oraz street ball. Latem wielkim powodzeniem wśród dzieci cieszą się kurtyny wodne. Chłodna mgiełka chłodzi amatorów sportowych szaleństw. W Krakowie do wyboru mamy dwie lokalizacje. Dojazd jest dogodny, a na zmotoryzowanych czekają parkingi.

Jeśli interesujesz się nurkowaniem, lubisz pływać, przebywać nad wodą i cieszysz się dobrym zdrowiem to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować zanurkować. KN Hydra oferują profesjonalne i bezpieczne kursy nurkowania. Nie musisz kupować drogiego sprzętu, możesz przyjść i sprawdzić, jak się czujesz w podwodnym świecie na specjalnych kursach intro dla początkujących. Dla zaawansowanych amatorów nurkowania KN Hydra może zaproponować nie tylko nurkowanie w Polsce, ale i atrakcyjne wyjazdy zagraniczne, m.in. Maltę i Chorwację. Sprawdź, ile radości może ci dać nurkowanie! Patrol Quad Wypożyczalnia Quadów to bezpieczny sposób na doskonalenie i sprawdzenie swoich umiejętności za kierownicą. Tutaj nie tylko można wynająć quad, ale i zlecić zorganizowanie wyjazdu połączonego np. z ogniskiem. Quady to adrenalina i przygoda. Jednak warte podkreślenia jest, że w trakcie jazdy nad bezpieczeństwem członków wyprawy czuwa doświadczony instruktor, który służy radą i pomocą. Jazda quadem to wyprawa, dzięki której można sprawdzić swoje umiejętności za kierownicą w walce z błotnistymi podjazdami i zjazdami, koleinami i przeszkodami terenowymi. Dostarcza mnóstwo wrażeń! Quady są zarejestrowane i posiadają ubezpieczenie.

Ich misją jest edukacja oraz uświadamianie społeczeństwa o wartości osób niewidomych. WOMAI to Centrum Nauki i Zmysłów, które inspiruje do odkrywania zjawisk, także poprzez atrakcyjne i widowiskowe eksperymenty. Stawia na edukowanie, szczególnie najmłodszych, i pokazywanie, jak ważna jest akceptacja różnorodności. Jeśli spędzimy tam czas, pod opieką przewodnika, starając się wczuć w doświadczenie osoby niewidomej, nauczy nas to uważności w kontaktach z innymi. To jest jedyna być może okazja, aby spojrzeć z innej perspektywy i stać się bardziej wrażliwym na potrzeby innych ludzi.

VR Studio to największe centrum wirtualnej rzeczywistości w Krakowie. Dzięki najnowszej technologii w VR Studio przeniesiesz się w zupełnie inny wymiar. Można odwiedzić Układ Słoneczny, zobaczyć dno oceanu czy pokonać zombie. Niezwykłe podziemne studio pełne gier i zestawów do wirtualnej rzeczywistości to świetne miejsce na spędzenie wolnej chwili, zarówno samemu, jak i z rodziną czy ze znajomymi. Przeniesienie do wirtualnej rzeczywistości podaruje ci chwile, pełne emocji i niezwykłych przeżyć.

Majówka 2023: Czas dla zmysłów

Przygotowują sushi z najświeższych produktów, dostarczanych przez lokalnych, sprawdzonych jakościowo dostawców. Zestawy przygotowujemy od razu po złożeniu zamówienia. Tata Sushi jest zawsze świeże. Jest to sushi na dowóz. Zamarzyła ci się impreza z sushi? A może po prostu sushi na lunch? Można zamówić sushi w dowolne miejsce i zawsze przyjedzie świeże i smaczne. Przepyszne zestawy, także wege, perfekcyjne przygotowanie i precyzyjny czas dostawy – to wyróżniki Tata Sushi.

Najlepsze oliwki w Krakowie znajdziesz gdzie? Tutaj: Delikatesy Greckie! Klienci mówią, że oliwki z tego sklepu są tak pyszne, że wprost uzależniające. W ofercie również świeże owoce, sery, kremy balsamiczne, czy produkty suche. Doskonała, świeża i zdrowa oliwa, greckie konfitury (figowa!) i dżemy (figowy, pomarańczowy, cytrynowy, morelowy i mandarynkowy), a także słodkości: świeża baklawa, czekoladki (z migdałem, z delikatnym kremem orzechowym lub z pomarańczą) czy chrupiące rurki z kremem pistacjowym i rurki czekoladowo-orzechowe uradują każdego łasucha. Winnica Bogu-Miła to wyjątkowa atmosfera i znakomite wina - wykonane ze starannością i dbałością o jakość i bogactwo smaku. Pyszne wina czerwone, białe, różowe o bogatym bukiecie smakowym. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Do tego dostępność wyrobów regionalnych, doskonale wpisujących się w lokalny klimat. Tutaj podchodzi się do winiarstwa z pasją i sercem.

