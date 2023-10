Zaplanuj sylwestra: Mamy ciekawe podpowiedzi!

Tutaj doskonale wiedzą, że wyjątkowe dni wymagają wyjątkowej oprawy. Crystal Palace to wyjątkowe miejsce w samym centrum Krakowa. Lokalizacja w rynku Głównym to nie byle co, a jeśli dodamy do tego wyjątkowo elegancką salę bankierową, oryginalnie udekorowaną i dysponującą sceną z najbardziej profesjonalnym oświetleniem i najwyższej jakości nagłośnieniem, to można już sobie wyobrazić, jak wspaniałe imprezy mogą tu się odbywać. Bardzo reprezentacyjne miejsce, do tego dysponujące własną kuchnią i proponujące indywidualnie dopasowane menu, przygotowywane przez najlepszych szefów kuchni.

Głodni? Biesiada u Dobrego to same dobroci! Pizza prosto z pieca, sałaty, zupy, bombery, burgery, kuchnia polska z pysznymi pierogami na czele, ryby, specjalne menu dla dzieci – długo by wyliczać. Spędź Sylwestra jak za starych, młodych czasów! Tutaj organizuje się dansingi nie tylko w Nowy Rok. W cenie - suto zastawiony stół. Jeśli chcesz spędzić ten czas w większym gronie znajomych, to impreza w Biesiadzie jest świetnym pomysłem. Wielką zaletą jest również to, że żadne z Was nie będzie musiało... sprzątać!

Elegancko i intymnie - to może być idealny przepis na udanego sylwestra 2023. Pixabay

HUT-PUS S.A. może się pochwalić nie lada doświadczeniem: istnieje na krakowskim rynku już od 1952 roku! Dysponują przestronną salą bankietową o powierzchni ponad 300 m2 dysponująca miejscami dla 160 gości. Jest to miejsce idealne na imprezy, nie tylko sylwestrowe! W ofercie jest także catering na zamówienie, a warto wiedzieć, że ich posiłki są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Kompleksowa obsługa cateringowa – na wesela, bankiety, pikniki, konferencje, spotkania okolicznościowe czy dystrybucja napojów zimnych i gorących – to ich specjalność. Takim profesjonalistom można powierzyć organizację każdej imprezy.