Poważne utrudnienia na Zakopiance. Wypadek dwóch samochodów i początek budowy kładki

Jak zapowiadała wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w piątek w pierwszym etapie prac będzie demontowana wyspa przy skrzyżowaniu zakopianki i ul. Żary. Dlatego też 9 lutego został zamknięty pas do skrętu w prawo, który jest na DK7. Sam wjazd na ul. Żary z zakopianki jest utrzymany.

Już w czwartek na Zakopiance w Gaju występowały poważne utrudnienia. Wówczas zostały przywiezione elementy konstrukcyjne do budowy kładki i ruch został ograniczony wyłącznie do jednego pasa. Korek w stronę Zakopanego zaczynał się już od zjazdu z autostrady A4.

Koszt inwestycji to 6 mln zł. Prace mają się zakończyć w listopadzie tego roku.

Ogólnopolski protest rolników

Dodatkowo w piątek, 9 lutego w całej Polsce odbywa się wcześniej zapowiadany protest rolników. Sznury traktorów i innego sprzętu rolniczego wyjechały również na drogi Małopolski. Największe utrudnienia występują w trzech rejonach i drogach dojazdowych do miejsc zbiorek protestujących - w Widomej, Kryspinów-Cholerzyn-Liszki oraz w Pobiedniku Wielkim. Rolnicy wjadą również do Krakowa od strony Nowej Huty, ale też jedna ze zbiórek ma się odbyć w rejonie ronda Matecznego. To wiąże się z zakorkowaniem południa Krakowa.