Pościg policyjny pod Krakowem. Kierowca palił jointa, a pasażer był poszukiwany. W aucie znaleziono narkotyki

Tym samym pojazdem podróżował 28-latek - jak się wkrótce okazało - figurował w policyjnej bazie danych jako osoba poszukiwana do odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności.

Rzeczniczka policji zaznacza, że obaj - kierowca i pasażer - byli pobudzeni i zachowywali się jakby byli pod wpływem środków odurzających, co też potwierdzili.

Policjanci ujawnili i zabezpieczyli od mężczyzn łącznie ponad 16 gramów mefedronu i 6 gramów marihuany. Kierującemu, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że kierował pod wpływem narkotyków, policjanci zatrzymali prawo jazdy. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji w Zabierzowie.

- Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania narkotyków i kolejno został przez policjantów doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi wcześniej zasądzoną karę 60 dni pozbawienia wolności. Straszy z kolei, usłyszał zarzut niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej oraz posiadania narkotyków. Po potwierdzeniu, że 35-latek w chwili zatrzymania miał we krwi narkotyki, bo w tym celu została mu pobrana, usłyszy kolejny zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. Wówczas obligatoryjnie straci też uprawnienia do kierowania pojazdami - informuje kom. Justyna Fil.