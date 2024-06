Dramatyczny finał ulicznej awantury na Dębnikach w Krakowie. Nożownik ujęty po policyjnej obławie Jolanta Białek

Do awantury z udziałem dwóch mężczyzn, zakończonej ugodzeniem nożem jednego z nich, doszło w środę (26 czerwca) ok. godz. 17 na ulicy Grota-Roweckiego na krakowskich Dębnikach. Napastnik uciekł, jednak po policyjnej obławie został późnym wieczorem ujęty przez funkcjonariuszy. Dzisiaj zostanie najprawdopodobniej przewieziony do Prokuratury.