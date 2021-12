Ponad pół wieku oryginalnych przebojów. Skaldowie celebrują swój jubileusz w Nowohuckim Centrum Kultury

Bracia Jacek i Andrzej Zielińscy od dziecka mieszkają w Krakowie. Tutaj się wychowywali – ale często za młodu jeździli do Zakopanego, bo właśnie stamtąd pochodziła ich mama. Bywali w górach na różnych rodzinnych uroczystościach i świetnie poznali tamtejszy folklor. Z kolei ich tata, który był muzykiem Filharmonii Krakowskiej, zadbał o to, by synowie zdobyli gruntowne wykształcenie w zakresie muzyki klasycznej. Kiedy Jacek i Andrzej byli nastolatkami, poznali jednak bigbit z Wielkiej Brytanii – i to odmieniło ich życie.

- Chęć znalezienia odskoczni od muzyki poważnej i zajęcia się czymś bardziej popularnym, sprawiła, że założyliśmy własną grupę. Nastała wtedy moda na gitary elektryczne, wywołana przez brytyjski zespół The Shadows. Potem wielkie sukcesy zaczęli odnosić The Beatles. Słuchaliśmy ich na różnych prywatkach. Pojawiła się więc chęć, by też pograć taką muzykę. Myśleliśmy, że będzie to chwilowa zabawa młodych ludzi. Ale okazało się, że wciągnęła nas na tyle, że robimy to już 55 lat – mówi nam Jacek Zieliński.