Polska Misja Medyczna pierwszą organizacją w strefie stanu wyjątkowego

W ramach współpracy, którą Polska Misja Medyczna nawiązała ze szpitalem w Hajnówce, przez ostatnie tygodnie prowadzony był nabór ratowników medycznych, pediatrów, internistów i specjalistów chorób zakaźnych, którzy mieli wesprzeć szpital i podlegające mu POZ w Czeremsze i Białowieży. Z kilkudziesięciu zgłoszeń wolontariuszy udało się wybrać osoby, które tydzień temu rozpoczęły współpracę i wzmocniły zespół medyczny, aby zapewnić wszystkim pacjentom stały dostęp do opieki w momencie zwiększonej liczby przyjęć do placówki. W najbliższych tygodniach wolontariusze będą pracować na miejscu w systemie rotacyjnym, w oparciu o bieżącą ocenę sytuacji i zapotrzebowania na personel.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży pracują obecnie dwie wolontariuszki, które zostały tam skierowane przez dyrekcję szpitala w Hajnówce. Do placówki codziennie trafiają osoby, które wymagają pomocy medycznej. Najczęstsze przypadki związane są z wyziębieniem, otarciami, ranami do opatrzenia. Pacjenci w cięższym stanie są natomiast kierowani do szpitala w Hajnówce, jednak, jak podkreśla dyrekcja szpitala, są to pojedyncze osoby.