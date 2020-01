Polowanie w mieście. Łowy w Krakowie na mniejszym obszarze

Ten obszar może się znacząco pomniejszyć, bo według koncepcji urzędu marszałkowskiego będzie on mniejszy o blisko 12 tys. hektarów. Tym samym polowanie w Krakowie będzie możliwe na obszarze ok. 20 tys. ha. Czy tak się stanie, dowiemy się pod koniec marca, kiedy mają się zakończyć prace nad marszałkowskim projektem. Później odbędą się konsultacje społeczne projektu. Nowe obwody łowieckie muszą być ustanowione do marca przyszłego roku, bo tak wynika ze specustawy o zwalczaniu ASF (afrykański pomór świń).

Cała Polska jest podzielona na blisko 5 tysięcy obwodów łowieckich. Ich wyznaczaniem zajmują się urzędy marszałkowskie. W małopolskim właśnie trwają prace nad projektem uchwały w tej sprawie. Zakłada on, że okręgi łowieckie obejmą powierzchnię mniejszą o ok. 40 procent niż obecnie.

Do liczby upolowanych zwierząt na terenie Krakowa odniósł się także prezydent Majchrowski we wspomnianej wcześniej negatywnej opinii do rezolucji. - Jak wskazuje Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie (...), pozyskanie zwierzyny grubej na terenie Krakowa wynosi około 400 sztuk rocznie. W zdecydowanej większości są to dziki, które oprócz szkód w rolnictwie i w przydomowych ogrodach mogą także powodować poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców miasta, zwłaszcza przy zbyt dużej liczebności populacji – wyliczał prezydent.

W dalszej części opinii można przeczytać, że w ciągu ostatniego roku w Krakowie zginęło w wyniku kolizji drogowych około 300 sztuk zwierzyny, głównie saren i dzików. Na fragmencie obwodnicy Krakowa, która leży w granicach administracyjnych miasta dochodzi rocznie do około 30-40 bardzo groźnych wypadków z udziałem zwierząt łownych.