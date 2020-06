Połowa klientów sklepów bez maseczek. Seniorzy są przerażeni i nie robią zakupów. Będą wysokie kary i powrót do większych obostrzeń?

Mieszkańcy, szczególnie osoby starsze, coraz częściej zwracają uwagę na to, że coraz mniej klientów wchodzi do sklepów bez maseczek ochronnych. W niektórych dużych marketach ochroniarze zwracają uwagę i nie wpuszczają do środka bez zasłonięcia twarzy i nosa oraz dezynfekcji rąk. Z taką sytuacją spotkaliśmy się np. w sklepie Castorama w Krakowie. Gorzej jest w sklepach z artykułami spożywczymi, szczególnie tych małych, gdzie osoba sprzedająca stoi za osłona z pleksi, a do środka wchodzą klienci bez maseczek – zazwyczaj robią tak młode osoby. Coraz częściej klientów bez maseczek można spotkać też w dużych sklepach. A to ogromny problem dla osób starszych , będących w grupie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem. Seniorzy coraz częściej obawiają się robić zakupy w sytuacji, w której w sklepie jest tłoczno, a sporo klientów nie ma zasłoniętej twarzy i nosa.

- Wybrałem się po chleb i musiałem wrócić do domu z niczym. W sklepie większość osób była bez maseczek. To było dla mnie przerażające i wyszedłem. Przecież epidemia jeszcze się nie skończyła. Mam 70 lat i jak słyszę co się dzieje, to się obawiam – mówi jeden z mieszkańców okolic Nowego Sącza. Nie chce, by była możliwość jego identyfikacji. - To mała miejscowość, wszyscy się tu znają - wyjaśnia.

Po powrocie ze sklepu do domu zadzwonił na policję, ale nie mógł się dodzwonić. Wykręcił więc numer 997 i przełączono go na numer 112. - Tam usłyszałem, że to numer alarmowy i dano mi do zrozumienia, bym nie zawracał głowy. W inny dzień pojechałem do Nowego Sącza i tam w dużym sklepie też wiele osób nie miało maseczek. Gdyby policja kontrolowała sklepy pod tym względem, wchodzą dosłownie na dwie, trzy minuty, to może ludzie inaczej podchodziliby do obowiązujących obostrzeń – dodaje 70-latek.