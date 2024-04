Delikatesy Alma szturmem zdobyły polski rynek. Potem była głośna upadłość, a teraz zamyka się ostatni sklep w Krakowie

Ostatni dzień zakupów

Z końcem kwietnia nasz market zostanie zamknięty. Dziękujemy wszystkim za długie lata współpracy. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami i darzyliście nas sympatią. Ostatni dzień zakupów przypada na 27 kwietnia, sobota" - czytamy na profilu facebookowym sklepu.

Szturmem zdobyła polski rynek

Alma to małopolska sieć marketów, która szturmem zdobyła polski rynek. 10 lat temu firma miała 6 sklepów. Jeszcze w ubiegłym roku było ich ok. 40. Przepisem na sukces w przypadku Almy okazały się produkty luksusowe. Według części przedsiębiorców do upadku sieci supermarketów doszło, ponieważ szef Almy przegapił okres, w którym dyskonty, takie jak Biedronka czy Lidl, zaczęły również oferować produkty luksusowe w przystępnych cenach i odebrały klientów firmie krakowskiego przedsiębiorcy.