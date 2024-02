Złodzieje szczoteczek do zębów w rękach krakowskich policjantów. Grozi im... nawet 10 lat!

21 lutego br., do jednej z krakowskich drogerii w Podgórzu weszły 2 osoby: kobieta i mężczyzna, którzy pod pozorem robienia zakupów chowali w odzieży wierzchniej artykuły do higieny jamy ustnej, w głównej mierze elektryczne szczoteczki do zębów. Podejrzane zachowanie klientów sklepu zauważył pracownik ochrony drogerii, który zobaczył, że para, zamiast udać się do kas, zaczęła biec w kierunku wyjścia bez zamiaru płacenia za towar.

Pracownik ochrony wybiegł za nimi i już na zewnątrz sklepu złapał mężczyznę, który na próbę ujęcia odpowiedział agresją i przemocą fizyczną. Po chwili do ataku na pracownika ochrony dołączyła także towarzyszka mężczyzny. Szarpanina trwała kilka minut, w pewnym momencie z przejeżdżającej w pobliżu karetki pogotowia, wybiegło dwóch ratowników medycznych, którzy pomogli ochroniarzowi obezwładnić sprawców kradzieży.

Na miejsce przybył policyjny patrol wezwany przez jednego z pracowników drogerii. Złodziejska para została ujęta. Sprawcami okazali się 38-letni mieszkaniec Rącznej oraz 36-letnia mieszkanka Krakowa. Nie była to ich pierwsza kradzież w tej drogerii, wcześniej ich łupem padał podobny asortyment. Oboje usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.