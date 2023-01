"Pokusa" - kolejny kontrowersyjny film Marii Sadowskiej. Tym razem reżyserka opowiada o kulisach świata sportu i celebrytów

„Pokusa” to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, zdradzający kulisy świata sportu, mediów i show-biznesu. Jest bezpruderyjny, dynamiczny i nowoczesny. Jego siłą nośną są prawdziwy skandal, intryga i seks.

Atrakcyjna i ambitna Inez od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak, jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej kobiety. Jej szef, Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki.

Natomiast Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal, który wstrząśnie całym krajem.