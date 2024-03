Obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni film "Tyle co nic" w kinach od 8 marca

- Najbardziej zainspirował mnie strajk taksówkarzy. Pomyślałem, że oni protestują, bo zmienia się świat, wchodzą aplikacje i pojazdy autonomiczne. Ten ich protest wynikał ze strachu. Natomiast rolnictwo jest szerszym tematem, łatwiej było mi go zrozumieć i utożsamić się z bohaterami. Zależało mi na postaci, która wychodzi walczyć o swoje prawa. Zastanawiałem się, jak to wpływa na życie bohatera. Jakim jest ojcem, mężem, przyjacielem? A więc od filmu społecznego do psychologicznego - mówi reżyser.

Filmowa wieś z „Tyle co nic” składa się tak naprawdę z czterech różnych wsi z okolic Olsztyna. To właśnie tam filmowcy znaleźli odpowiadające im plenery - w tym dużo... błota.

– Błoto to jest temat! Nie wpadłbym na to, siedząc przy komputerze. Usłyszałem taką rozmowę ojca i syna. Syn mówił, że nie chce, by jego dzieci chowały się w tym błocie, a ojciec ripostował, że on się tak chował, i jego syn, więc o co chodzi? Uznałem, że to ważne, aby mieć błoto. Kręciliśmy w marcu i pogoda nam nie pomagała, była bardzo zmienna, mieliśmy trzy pory roku na dobę. Rano jesień, w południe lato, po południu zimę - wspomina reżyser.