Rozdano Oscary 2024. Zrealizowana w Oświęcimiu "Strefa interesów" ze statuetką dla najlepszego filmu międzynarodowego

Rzadko się zdarza, by widzowie i członkowie amerykańskiej Akademii Filmowej byli tak zgodni – „Oppenheimer” zarobił ponad 960 milionów dolarów w kinach na całym świecie i zyskał trzynaście nominacji do Oscara. Wszyscy byli pewni, że przełoży się to na liczbę statuetek i tak też się stało w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trzygodzinna opowieść o twórcy bomby atomowej przeszła do historii kina jako jeden z najbardziej utytułowanych filmów, zgarniając kilka tygodni temu siedem nagród BAFTA, a teraz – siedem Oscarów.

„Oppenheimer” otrzymał w Los Angeles statuetki w najważniejszych kategoriach: dla najlepszego filmu, dla najlepszego reżysera Christophera Nolana, dla najlepszego aktora pierwszoplanowego Cilliana Murphy’ego i dla najlepszego aktora drugoplanowego Roberta Downeya Jra. Statuetki dostali też Jennifer Lame za montaż, Hoyte Van Hoytema za zdjęcia i Ludwig Göransson za muzykę.