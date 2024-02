Pogrzeb prof. Józefa Dudy, byłego burmistrza Wieliczki. Żegnała go rodzina, koledzy z samorządu i uczelni. "Bardziej gospodarz niż polityk"

Podczas kazania ks. kanonik Jan Leśniak, proboszcz z Bukowiny Tatrzańskiej, przyjaciel zmarłego Burmistrza wspominał Go. Mówił o cierpieniu, o Jego trosce o rodzinę, ale także o samorząd.

Prof. AGH Józef Duda miał 68 lat. Zmarł w środę, 31 stycznia 2024 roku po wyniszczającej nowotworowej chorobie. Podczas pogrzebu żegnała go pogrążona w smutku rodzina: żona, synowie, synowe, wnuczęta. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyli: przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, koledzy wśród nich władze z samorządu miasta i gminy Wieliczka oraz powiatu wielickiego, przedstawiciele sołectw i instytucji gminnych oraz koledzy z uczelni - AGH oraz przyjaciele z lokalnych organizacji w tym Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki".

Społecznik, samorządowiec, naukowiec

Potem poświęcił się służbie publicznej. Tworzył podwaliny wielickiego samorządu terytorialnego po upadku komunizmu. W pierwszych wyborach samorządowych w maju 1990 r., został radnym miejskim. Na pierwszej sesji w czerwca 1990 r. wybrano go przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieliczce. A we wrześniu 1992 r. został burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i pełnił tę funkcje ponad 14 lat do grudnia 2006 r.

W latach 2010-2018 był radnym Rady Powiatu Wielickiego, w której pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.