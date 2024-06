Pochód Lajkonika 2024 przechodzi ulicami Krakowa. Zgromadził tłumy krakowian, zachwycił turystów. Zobacz zdjęcia Magda Habel

Jeśli jeszcze dziś nie spotkaliście Lajkonika, koniecznie wyjdźcie z domu. Pochód Lajkonika to wielkie krakowskie święto, które jak co roku zakończy się wieczornym spotkaniem na Rynku Głównym. W rolę Lajkonika wcielił się Mateusz Glonek, który buławę przejął po ojcu - Zbigniewie Glonku, który w tę rolę wcielał się od 1988 do 2022 roku. Zobacz jak Lajkonik harcuje w tym roku.